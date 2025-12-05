Advertisement
स्मिथ और रूट भी कोसों पीछे, मार्नस लाबुशेन ने रचा पिंक बॉल में इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले दिग्गज

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. मार्नस लाबुशेन ने भी शानदार 65 रनों की पारी खेली है. अपनी पारी की बदौलत उन्होंने एक जबरदस्त रिकॉर्ड हासिल कर लिया है. लाबुशेन ऐसा करने वाले पिंक बॉल टेस्ट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं.डे नाइट टेस्ट में ऐसा आजतक कोई नहीं कर पाया.

 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:01 PM IST
Marnus Labuschagne
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो रूट ने शतकीय पारी खेलकर जबरदस्त इतिहास कायम कर दिया है. 12 सालों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका पहला टेस्ट शतक था. रूट के शतक के बावजूद भी इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन ही बना सकी. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम अब  बढ़त ले चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से  जेक वेदराल्ड   कप्तान स्टीव स्मिथ की अर्धशतकीय पारी के साथ-साथ मार्नस लाबुशेन ने भी शानदार 65 रनों की पारी खेली. अपनी पारी की बदौलत उन्होंने एक जबरदस्त रिकॉर्ड हासिल कर लिया है. लाबुशेन ऐसा करने वाले पिंक बॉल टेस्ट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं. डे नाइट टेस्ट में ऐसा आजतक कोई नहीं कर पाया.

लाबुशेन ने रचा इतिहास
मार्नस लाबुशेन ने दूसरी पारी के दौरान ऐसा कीर्तिमान कायम कर दिया है , जो कि आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर सका है. इस मुकाबले में लाबुशेन ने शानदार 65 रनों की पारी खेलते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि पिंक बॉल टेस्ट के इतिहास में अभी तक मार्नस लाबुशेन के नाम सबसे ज्यादा 958 रन से ज्यादा बनाए थे, आज अपनी अर्धशतकीय पारी की बदौलत वह 1023 रनों के साथ लीडिंग स्कोरर बन चुके हैं. साथ ही उनके नाम डे नाइट टेस्ट में 4 शतक और पांच अर्धशतक भी कायम है.

लिस्ट में 3 और कंगारू खिलाड़ी
लाबुशेन के अलावा इस फेहरिस्त में उनके साथ ही खिलाड़ी और कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ का नाम है. स्मिथ ने भी 61 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से 911 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. उनके अलावा लिस्ट  ट्रेविस हेड 785 रनों के साथ अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं उन्होंने डेविड वॉर्नर में  753 रन को आज की पारी के बाद पीछे छोड़ दिया है. वहीं, आखिरी पायदान पर महान खिलाड़ी जो रूट 639 रनों के साथ बने हुए हैं.

करो या मरो
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड काफी दबाव में है और ऐसे में उनके सामने ये मुकाबला जीतने की एक बड़ी चुनौती है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फिर चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी सभी उन्हें कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं. ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा जीत किसकी होगी.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Steve SmithJoe Rootmarnus labuschagne

