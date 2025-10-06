न विराट और न रोहित... मेलबर्न में 25 दिन पहले ही हाउस फुल, भारत की कंगारुओं से होगी महाजंग

Advertisement
भारतीय फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है. 19 अक्टूबर से दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देंगी, जिसमें फैंस के चहीते विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आएंगे. लेकिन एक ऐसा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होगा जिसका हिस्सा रोहित-कोहली नहीं हैं फिर भी स्टेडियम फुल हो चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:26 PM IST
MCG
MCG

भारतीय फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है. 19 अक्टूबर से दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देंगी, जिसमें फैंस के चहीते विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आएंगे. लेकिन एक ऐसा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होगा जिसका हिस्सा रोहित-कोहली नहीं हैं फिर भी स्टेडियम फुल हो चुका है. इस मुकाबले के सारे टिकट 3 हफ्ते पहले ही बिक चुके हैं. 

क्यों नहीं होंगे रोहित-विराट?

वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगी. इस फॉर्मेट से दोनों दिग्गज पिछले साल संन्यास का ऐलान कर चुके हैं. पांच मैच की टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से होगा और सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबकि इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं.

इन प्लेयर्स ने फैंस का जीता दिल

इंडियन क्रिकेट इन दिनों बदलाव से गुजर रहा है. भारत की टी20 टीम में एक से बड़े एक धुरंधर बल्लेबाज हैं जो विरोधी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर करते दिखते हैं. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों ने फैंस का दिल जीता और एशिया कप 2025 के बाद इन खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी देखने के लिए फैंस ने तैयारी कर ली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्या की कप्तानी वाली यंग टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके ही घर में कैसा प्रदर्शन करती है.

ये भी पढे़ं.. रोहित की कप्तानी छोड़ो... चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप विकेट टेकर्स का कट गया पत्ता, 5 बदलाव से बदली टीम इंडिया की काया

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को फायदा

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि इस सीरीज़ के आठ मैचों के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही 1,75,000 को पार कर चुकी है. सिडनी और मनुका ओवल के टिकट बिक चुके हैं, जबकि एडिलेड और गाबा मैचों के लिए कुछ ही टिकट बचे हैं.  सीए के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने इस उल्लेखनीय मांग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेलबर्न के टिकटों की बिक्री 'भारत के सीमित ओवरों के दौरे को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है.' ऑस्ट्रेलिया-भारत प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता को पुष्टि करती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind Vs Aus

