नेपाल क्रिकेट टीम ने आधी रात को किया सबसे बड़ा उलटफेर, दो बार की वर्ल्ड चैंपियन को T20I में धो दिया

क्रिकेट में इस समय हर किसी की नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल पर हैं. इस महामुकाबले से कुछ घंटे पहले नेपाल क्रिकेट टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए इतिहास रच दिया है. दरअसल, नेपाल ने दो बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को टी20 इंटरनेशनल मैच में 19 रन से हरा दिया. शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में नेपाल ने विंडीज टीम को 19 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया. नेपाल की यह किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहली टी20 इंटरनेशनल जीत है. पहले टी20 इंटरनेशनल में जीत के साथ नेपाल ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

नेपाल ने किया सबसे बड़ा उलटफेर

वेस्टइंडीज के लिए नेपाल जैसी कमजोर टीम से मुकाबला हारना सबसे बड़ा उलटफेर ही माना जाएगा. दो बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज का नेपाल से हारना शर्मनाक है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल काफी खुश नजर आए. उन्होंने कहा, 'यह एक बेहतरीन एहसास है. एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हारने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा.' उन्होंने खिलाड़ियों की भी तारीफ की.

149 रन नहीं बना पाई वेस्टइंडीज

पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए. टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 129 रन ही बना सकी. हैरानी की बात यह है कि विंडीज टीम ने पूरे ओवर खेलकर यह रन बनाए. नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, मैच में टॉप स्कोरर रहने के साथ-साथ शानदार गेंदबाजी भी की. उन्होंने 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. पौडेल ने तीन ओवर की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 20 रन खर्च कर एक महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया.

बल्लेबाजों ने विंडीज की कटाई नाक

जेसन होल्डर (4 विकेट) और नवीन बिदाईसी (3 विकेट) ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नेपाल को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया. हालांकि, बल्लेबाजों ने टीम की नाक कटा दी. वेस्टइंडीज की शुरुआत की खराब रही. इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला. वेस्टइंडीज के टॉप 5 बल्लेबाज सिर्फ 68 रन ही जोड़ पाए. नवीन टीम के ज्यादा 22 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. नेपाल ने कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज पर दबाव बनाए रखा, जिसका फल आखिर में जीत के रूप में मिला. कुशल भुरटेल ने नेपाल के लिए दो विकेट चटकाए. दीपेंद्र सिंह ऐरी, करन केसी, ललित राजबंशी और रोहित पौडेल ने एक-एक विकेट चटकाया.

वेस्टइंडीज को चौथी बार लगा झटका

नेपाल जैसी छोटी टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर चौथी बार झटका दिया है. इससे पहले 2022 वर्ल्ड कप में होबार्ट में वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने हरा दिया था. यह टीम 2014 में आयरलैंड से भी हार चुकी है. इतना ही नहीं, 2016 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी विंडीज को धूल चटाई थी. तब आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीम टीमें एसोसिएट सदस्य थीं.