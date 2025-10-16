टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन दो देशों ने किया क्वालिफाई, उलटफेर से बड़ी टीमों का शिकार करने में माहिर

2026 T20 World Cup: नेपाल और ओमान ने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल फरवरी और मार्च के महीने में खेला जा सकता है. यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह सुनिश्चित हो गई. ग्रुप स्टेज में अपराजित नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल किए और यूएई और कतर के खिलाफ दो अंतिम गेंद वाले रोमांचक मुकाबले जीते.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन दो देशों के लिया क्वालिफाई

एक दिन बाद, रोहित पौडेल की टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया. 148 रनों का बचाव करते हुए, नेपाल मुकाबले से बाहर लग रहा था, क्योंकि कतर 12 ओवर में 97/1 पर पहुंच गया था, लेकिन संदीप लामिछाने के 5-18 के शानदार स्पेल ने कहानी पलट दी. लेग स्पिनर की धारदार गेंदबाजी ने कतर को 10 रनों से हरा दिया, जिससे नेपाल को एक यादगार जीत मिली और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया.

उलटफेर से बड़ी टीमों का शिकार करने में माहिर

ओमान ने नेपाल की निरंतरता को दोहराया, सुपर सिक्स चरण में भी दो अंक हासिल किए. उन्होंने कतर के खिलाफ 172 रनों का आराम से बचाव किया और फिर यूएई के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला जीता. इस बीच, समोआ पर शानदार जीत के बाद यूएई अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान के लिए दावेदारी में बना हुआ है, जिससे उसे 16 अक्टूबर को जापान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में जगह बनाने में मदद मिलेगी.

यूएई तीसरे स्थान पर

अमीराती टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है, जबकि कतर के पास अभी भी एक मौका है. उसे समोआ को हराना होगा, अन्य परिणामों की उम्मीद करनी होगी, और नेट रन रेट के आधार पर प्रतियोगिता में आगे निकलना होगा. ग्रुप चरण में पापुआ न्यू गिनी को हराने के बावजूद, समोआ लगातार हार के बाद बाहर हो गया है.