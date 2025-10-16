Advertisement
trendingNow12963624
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन दो देशों ने किया क्वालिफाई, उलटफेर से बड़ी टीमों का शिकार करने में माहिर

2026 T20 World Cup: नेपाल और ओमान ने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल फरवरी और मार्च के महीने में खेला जा सकता है. यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह सुनिश्चित हो गई. ग्रुप स्टेज में अपराजित नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल किए और यूएई और कतर के खिलाफ दो अंतिम गेंद वाले रोमांचक मुकाबले जीते.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन दो देशों ने किया क्वालिफाई, उलटफेर से बड़ी टीमों का शिकार करने में माहिर

2026 T20 World Cup: नेपाल और ओमान ने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल फरवरी और मार्च के महीने में खेला जा सकता है. यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह सुनिश्चित हो गई. ग्रुप स्टेज में अपराजित नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल किए और यूएई और कतर के खिलाफ दो अंतिम गेंद वाले रोमांचक मुकाबले जीते.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन दो देशों के लिया क्वालिफाई

एक दिन बाद, रोहित पौडेल की टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया. 148 रनों का बचाव करते हुए, नेपाल मुकाबले से बाहर लग रहा था, क्योंकि कतर 12 ओवर में 97/1 पर पहुंच गया था, लेकिन संदीप लामिछाने के 5-18 के शानदार स्पेल ने कहानी पलट दी. लेग स्पिनर की धारदार गेंदबाजी ने कतर को 10 रनों से हरा दिया, जिससे नेपाल को एक यादगार जीत मिली और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया.

Add Zee News as a Preferred Source

उलटफेर से बड़ी टीमों का शिकार करने में माहिर

ओमान ने नेपाल की निरंतरता को दोहराया, सुपर सिक्स चरण में भी दो अंक हासिल किए. उन्होंने कतर के खिलाफ 172 रनों का आराम से बचाव किया और फिर यूएई के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला जीता. इस बीच, समोआ पर शानदार जीत के बाद यूएई अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान के लिए दावेदारी में बना हुआ है, जिससे उसे 16 अक्टूबर को जापान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में जगह बनाने में मदद मिलेगी.

यूएई तीसरे स्थान पर

अमीराती टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है, जबकि कतर के पास अभी भी एक मौका है. उसे समोआ को हराना होगा, अन्य परिणामों की उम्मीद करनी होगी, और नेट रन रेट के आधार पर प्रतियोगिता में आगे निकलना होगा. ग्रुप चरण में पापुआ न्यू गिनी को हराने के बावजूद, समोआ लगातार हार के बाद बाहर हो गया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

2026 T20 World Cup

Trending news

पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...