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Hindi Newsक्रिकेटT20I में ठोके 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के... 35 गेंद पर शतक, एशिया के खूंखार बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में ठोके 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के... 35 गेंद पर शतक, एशिया के खूंखार बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

एशिया के खूंखार बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही इस बल्लेबाज ने युवराज सिंह और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली है. इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 35 गेंदों में शतक जड़कर महारिकॉर्ड भी बनाया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 31, 2026, 04:01 PM IST
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T20I में ठोके 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के... 35 गेंद पर शतक, एशिया के खूंखार बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

एशिया के खूंखार बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही इस बल्लेबाज ने युवराज सिंह और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली है. इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 35 गेंदों में शतक जड़कर महारिकॉर्ड भी बनाया है. नेपाल के खूंखार ओपनर कुशल भुर्तेल ने चीन के खिलाफ आज 31 मई 2026 को खेले गए एक T20I मैच में एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोकने का महारिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है.

T20I में ठोके 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के

कुशल भुर्तेल ने रविवार को चीन के खिलाफ सिंगापुर के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एशियन गेम्स मेंस T20I क्वालिफायर के मैच में एक ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के जमाए हैं. कुशल भुर्तेल ने नेपाल की पारी के दौरान चीन के लेफ्ट आर्म स्पिनर चेन झुओ यू की लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए. कुशल भुर्तेल के सामने चेन झुओ यू के अलावा चीन के बाकी गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आए.

T20I में 35 गेंद पर ठोका शतक

कुशल भुर्तेल ने चीन के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल मैच में 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. कुशल भुर्तेल ने 43 गेंदों पर 129 रन ठोक दिए. कुशल भुर्तेल ने 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के और 5 चौके जड़ दिए. कुशल भुर्तेल का यह शतक T20I का संयुक्त रूप से पांचवां सबसे तेज शतक है. कुशल भुर्तेल ने इसी के साथ ही रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ T20I में 35 गेंद पर शतक ठोका था.

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T20I में 221 रन से प्रचंड जीत

सिंगापुर के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एशियन गेम्स मेंस T20I क्वालिफायर के इस मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 313/2 का स्कोर खड़ा किया. नेपाल ने चीन को जीत के लिए 20 ओवरों में 314 रनों का टारगेट दिया. जवाब में चीन की टीम 19.2 ओवर में ही 92 रन पर ढेर हो गई. नेपाल ने इस तरह इस मैच में 221 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर ली.

कौन है ये बल्लेबाज?

कुशल भुर्तेल नेपाल से ताल्लुक रखते हैं. कुशल भुर्तेल का जन्म 22 जनवरी 1997 को हुआ था. कुशल भुर्तेल अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग और लेग-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. कुशल भुर्तेल ने अभी तक 77 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 31.09 की औसत और 132.71 के स्ट्राइक रेट के साथ 2114 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में कुशल भुर्तेल का हाईएस्ट स्कोर 129 रन है. कुशल भुर्तेल ने टी20 इंटरनेशनल में 32 विकेट भी चटकाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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