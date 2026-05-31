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Hindi Newsक्रिकेटT20I में इस टीम ने 2 बार ठोका 300+ रन का स्कोर, इतिहास में पहली बार बना ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में इस टीम ने 2 बार ठोका 300+ रन का स्कोर, इतिहास में पहली बार बना ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

नेपाल की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. नेपाल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. नेपाल अब दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 300+ रन का स्कोर ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. नेपाल की टीम ने आज 31 मई 2026 को चीन के खिलाफ खेले गए एक T20I मैच में 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 313 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. यह मैच सिंगापुर के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 31, 2026, 05:32 PM IST
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T20I में इस टीम ने 2 बार ठोका 300+ रन का स्कोर, इतिहास में पहली बार बना ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

नेपाल की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. नेपाल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. नेपाल अब दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 300+ रन का स्कोर ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. नेपाल की टीम ने आज 31 मई 2026 को चीन के खिलाफ खेले गए एक T20I मैच में 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 313 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. यह मैच सिंगापुर के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया है.

T20I में इस टीम ने 2 बार ठोका 300+ रन का स्कोर

नेपाल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार 300+ रन का स्कोर बनाया है. इससे पहले नेपाल की टीम ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे पहले 300 रन का आंकड़ा पार किया था. नेपाल की टीम ने उस मैच में 314/3 का स्कोर खड़ा किया था. नेपाल ने वह मैच 273 रन से जीता था. नेपाल ने इसके बाद अब जाकर 31 मई 2026 को चीन के खिलाफ एशियन गेम्स मेंस T20I क्वालिफायर के मैच में 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 313 रन बनाए हैं.

इतिहास में पहली बार बना ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी एक टीम ने 2 बार 300+ रन का स्कोर बनाया है.नेपाल ने सिंगापुर के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एशियन गेम्स मेंस T20I क्वालिफायर के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 313/2 का स्कोर खड़ा किया. नेपाल ने चीन को जीत के लिए 20 ओवरों में 314 रनों का टारगेट दिया. जवाब में चीन की टीम 19.2 ओवर में ही 92 रन पर ढेर हो गई. नेपाल ने इस तरह इस मैच में 221 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर ली.

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T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम के नाम?

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की टीम ने 23 अक्टूबर 2024 को जाम्बिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका के क्वालीफायर ग्रुप बी मैच में महज 20 ओवरों में 344 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. यह स्कोर मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. जिम्बाब्वे से पहले नेपाल की टीम ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे पहले 300 रन का आंकड़ा पार किया था. नेपाल की टीम ने उस मैच में 314/3 का स्कोर खड़ा किया था.

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर

1. जिम्बाब्वे - 344/4 (बनाम जाम्बिया)

2. नेपाल - 314/3 (बनाम मंगोलिया)

3. नेपाल - 313/2 (बनाम चीन)

4. जर्मनी - 308/1 (बनाम ऑस्ट्रिया)

5. इंग्लैंड - 304/2 (बनाम साउथ अफ्रीका)

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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