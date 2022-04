Nepal Pro Club Championship: 6 गेंदों में गिरे 6 विकेट! बल्लेबाजी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से क्रिकेट जगत हैरान

नई दिल्ली: अगर कोई सोचे कि एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी कर रही टीम 6 गेंदों में अपने 6 विकेट गंवा दे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन नेपाल के क्लब क्रिकेट (Nepal Pro Club Championship) में एक ऐसा ही अजूबा देखने को मिला. क्रिकेट (Cricket) के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया, जब एक टीम ने छह गेंदों पर छह विकेट गंवा दिए हों.

बल्लेबाजी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से क्रिकेट जगत हैरान

दरअसल, नेपाल प्रो क्लब चैंपियनशिप में मलेशिया क्लब इलेवन और पुश स्पोर्ट्स दिल्ली के बीच एक टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें पुश स्पोर्ट्स दिल्ली की टीम ने छह गेंदों पर छह विकेट गंवा दिए. मलेशिया क्लब इलेवन की तरफ से ये ऐतिहासिक ओवर विरनदीप सिंह ने फेंका.

2⃣0⃣th Over

6⃣ Balls

6⃣ Wickets

4⃣ in 4⃣ from the final 4 for the bowler

1⃣ Run Out

Unbelievable stuff from @Viran23 for the @MalaysiaCricket XI here in Bhairahawa, Nepal!

Surely the first time in Cricket History there's been 6 Wickets in 6 Balls!?? pic.twitter.com/pVIsdlyEwt

— Andrew Leonard (@CricketBadge) April 12, 2022