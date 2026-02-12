Advertisement
NEP vs ITA: नेपाल का पासा पड़ा उलटा.. इटली का प्रचंड उलटफेर, 2 बल्लेबाजों ने लिख दी जीत की इबारत

NEP vs ITA: नेपाल का पासा पड़ा उलटा.. इटली का प्रचंड उलटफेर, 2 बल्लेबाजों ने लिख दी जीत की इबारत

NEP vs ITA: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की पॉवर के चर्चे चरम पर थे. इस टीम ने इंग्लैंड को जीतने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. लेकिन वाहवाही थमने से पहले नेपाल का पासा उलटा पड़ गया और इस टीम के साथ इटली ने उलटफेर कर दिया है. नेपास को इटली ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर हाहाकार मचा डाला है. 

 

Feb 12, 2026, 06:00 PM IST
NEP vs ITA
NEP vs ITA

NEP vs ITA T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की पॉवर के चर्चे चरम पर थे. इस टीम ने इंग्लैंड को जीतने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. लेकिन वाहवाही थमने से पहले नेपाल का पासा उलटा पड़ गया और इस टीम के साथ इटली ने उलटफेर कर दिया है. नेपास को इटली ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर हाहाकार मचा डाला है. इटली की ओपनिंग जोड़ी ने ही जीत की इबारत लिख दी और तीसरे बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ी. 

नेपाल की बल्लेबाजी फुस्स

इटली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. ये फैसला सही साबित हुआ क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी फुस्स हो गई. कोई भी बल्लेबाज 30 का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हुआ. आसिफ शेख 20, रोहित पुडेल 23 और आरिफ शेख 27 रन की पारी की बदौलत नेपाल की टीम बोर्ड पर 123 रन लगाने में कामयाब हुई. इटली की तरफ से सबसे ज्यादा क्रिशन कलुगामागे ने 3 विकेट अपने नाम किए. 

इटली के मोस्का ब्रदर्स का जलवा

इटली की तरफ से मोस्का ब्रदर्स ने जीत की इबारत लिख दी. लक्ष्य छोटा था और इसे डिफेंड करने के लिए नेपाल के गेंदबाज एक भी विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके. जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली. एंथनी मोस्का ने 32 गेंद में 62 रन की पारी खेलकर नेाल के गेंदबाजों की हालत पतली कर दी. उन्होंने इस पारी में 6 छक्के और 3 चौके जमाए. वहीं, जस्टिन मोस्का ने भी 44 गेंद में 60 रन ठोके और एकतरफा जीत दर्ज की. 

नेपाल के साथ उलटफेर

एसोसिएट मेंबर वाली टीमों की रैंकिंग में इटली की टीम नेपाल से काफी नीचे नजर आती है और इससे पहले कभी टी20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज नहीं की थी. ये जीत इटली के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक है. टीम के कप्तान ने मुंबई के क्राउड का शुक्रिया अदा किया जिससे उन्हें खूब सपोर्ट मिला. अब देखना होगा कि नेपाल की टीम आगे कमबैक करने में कामयाब होती है या नहीं. 

 

