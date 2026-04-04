9 गेंद पर 50 पूरा... उड़ाए 8 छक्के, T20I में इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन, खूंखार बल्लेबाज ने 520 की स्ट्राइक रेट से मचाई दहशत

FASTEST 50 in T20I: इस दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक दफा ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 गेंदों में अर्धशतक जड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है. बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला ये क्रिकेटर नेपाल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है. बता दें कि यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर दर्ज है. दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 9 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था. दीपेंद्र सिंह ऐरी इसके बाद 10 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे थे. दीपेंद्र सिंह ऐरी का स्ट्राइक रेट इस दौरान 520 का रहा था.

उड़ाए 8 छक्के

दीपेंद्र सिंह ऐरी की पारी में 8 छक्के शामिल रहे. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारत के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2007 के मैच में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. चीन के हांगझोऊ में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में मंगोलिया ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 314/3 का स्कोर खड़ा किया. नेपाल ने मंगोलिया को जीत के लिए 20 ओवरों में 315 रनों का टारगेट दिया. जवाब में मंगोलिया की टीम 13.1 ओवर में ही 41 रन पर ढेर हो गई. नेपाल ने इस तरह इस मैच में 273 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये बल्लेबाज?

दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल से ताल्लुक रखते हैं. दीपेंद्र सिंह ऐरी का जन्म 24 जनवरी 2000 को हुआ था. दीपेंद्र सिंह ऐरी अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अभी तक 94 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33.2 की औसत और 140.45 के स्ट्राइक रेट के साथ 2125 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में दीपेंद्र सिंह ऐरी का हाईएस्ट स्कोर 110 रन है. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने टी20 इंटरनेशनल में 60 विकेट भी चटकाए हैं.