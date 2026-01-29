नीदरलैंड्स ने रचा इतिहास, पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में हुई एंट्री, USA को हराकर किया क्वालीफाई

T20 World Cup 2026: नीदरलैंड्स की टीम ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के सुपर सिक्स स्टेज में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड में होने वाले 2026 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह पहला मौका है, जब नीदरलैंड्स की टीम ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है.

नीदरलैंड्स ने रचा इतिहास

नीदरलैंड्स पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पहुंचा है. नीदरलैंड्स ने डीएलएस मेथड से यूएसए को 21 रनों से हराया, जबकि बांग्लादेश ने थाईलैंड पर 39 रनों की जीत के साथ लगातार सातवीं बार टूर्नामेंट में जगह पक्की की. कैथरीन ब्राइस के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को भी इसी अंतर से हराया.

USA ने पहले गेंदबाजी चुनी

कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में, टॉस जीतकर यूएसए ने अपने 20 ओवरों में 129/7 रन बनाए, जिसमें गार्गी भोगले के 36 और इसानी वाघेला के नाबाद 32 रनों का अहम योगदान रहा, जबकि हन्ना लैंडहीर ने 3-30 विकेट लेकर उनकी रन गति को रोका. जवाब में, हीथर सीगर्स ने 12 गेंदों में तेजी से 28 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के शामिल थे, जबकि ओपनर फीबे मोल्केनबोअर 43 गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद रहीं.

नीदरलैंड्स ने कर दिया चमत्कार

12 ओवर के बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा, तब नीदरलैंड्स 90/2 पर आगे था और आखिरकार उसने पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली. काठमांडू के मुलपानी क्रिकेट ग्राउंड में, बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद बांग्लादेश 12/2 के स्कोर से उबर गया, जिसका श्रेय जुऐरिया फरदौस और शोभना मोस्तारी के बीच शतकीय साझेदारी को जाता है.

बांग्लादेश ने भी दर्ज की जीत

जुऐरिया ने 45 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि शोभना ने 42 गेंदों में 59 रन बनाकर टॉप स्कोर किया. आखिरी ओवरों में कुछ विकेट गिरने के बावजूद, बांग्लादेश 165/9 तक पहुंच गया. थाईलैंड की पारी की शुरुआत खराब रही, सुवानन खियाओतो पहली ही गेंद पर मरुफा अख्तर द्वारा बोल्ड हो गईं. नत्थाकन चंथाम (46) और नन्नापत कोंचारोएनकाई (29) ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़े, लेकिन टीम 126/8 पर ही सिमट गई, जिसमें मरुफा ने 3-25 विकेट लिए.

स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया

इस बीच, स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160/5 रन बनाए, जिसमें ओपनर कैथरीन फ्रेजर ने 36 रन बनाए और सारा ब्राइस ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए. मेगन मैककॉल ने 27 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कैथरीन ब्राइस ने 30 रन का योगदान दिया. आयरलैंड की पारी को कैथरीन ने खराब कर दिया, जिन्होंने 4-21 विकेट लिए, जिसमें ओपनर क्रिस्टीना कूल्टर रेली को शून्य पर आउट करना भी शामिल था. गैबी लुईस ने 41 रन बनाए, लेकिन प्रियानाज चटर्जी और अबताहा मकसूद ने दो-दो विकेट लिए और आयरलैंड की टीम आखिरी ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई.