गंभीर का नया ब्लंडर.. इस एक्सपेरीमेंट ने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया, नई हार से हाहाकार

IND vs SA: टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश और वनडे की एक हार की आलोचना शांत ही हुई थी कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए नया डोज तैयार हो चुका है. गंभीर एक्सपेरीमेंट करने में माहिर हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में एक एक्सपेरीमेंट में टीम इंडिया का बंटाधार कर दिया. भारत को मुकाबले में रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर के नंबर-3 बैटिंग पोजीशन से गंभीर ट्रोल हुए थे और इस बार उनकी नई चाल का मास्टरस्ट्रोक ब्लंडर में तब्दील हो गया.

लिया गया बड़ा रिस्क

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 214 रन का विशाल लक्ष्य रखा था. जब बारी चेज करने की आई तो एक बड़ा रिस्क लिया गया. टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को नंबर 3 भेज दिया गया. आमतौर पर इस पोजीशन पर सूर्यकुमार यादव देखने को मिलते थे. लेकिन वह चौथे नंबर पर उतरे. गंभीर का ये एक्सपेरीमेंट ब्लंडर साबित हुआ क्योंकि पटेल लय में नहीं दिखे.

सूर्या-गिल फ्लॉप

टीम इंडिया के बड़े नाम सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का फ्लॉप शो इस मैच में भी बरकरार रहा. 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मुल्लांपुर में भीगी बिल्ली साबित हुई और महज 162 के स्कोर पर ही सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने मुकाबले को 51 रन से अपने नाम किया. सूर्या 5 रन के स्कोर पर जबकि गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

अफ्रीका की टी20 में भी दहाड़

टेस्ट और वनडे सीरीज में अफ्रीका की टीम भारत से घर में घुसकर आंख से आंख मिलाती नजर आई थी. अब टी20 सीरीज में भी अफ्रीकी टीम ने हुंकार भर दी है. टीम के विस्फोटक ओपनर क्विंटन डि कॉक ने भारतीय गेंदबाजों के धागे खोल दिए. बुमराह-अर्शदीप का जादू भी फेल नजर आया. डि कॉक ने महज 46 गेंद में 90 रन की तूफानी पारी खेली.