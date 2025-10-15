Advertisement
trendingNow12962902
Hindi Newsक्रिकेट

'अरे हीरो..' नए कप्तान शुभमन गिल का रोहित शर्मा से 'भरत मिलाप', दिल छू लेगा ये वीडियो

Rohit Sharma: 19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है. एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिली. भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने भी दोनों दिग्गजों से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit sharma and Shubman Gill
Rohit sharma and Shubman Gill

Rohit Sharma: 19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है. एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिली. भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने भी दोनों दिग्गजों से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी महीने की शुरुआत में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले कुछ कड़े फैसले लिए. रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी. 

फैंस में थी नाराजगी

रोहित शर्मा की कप्तानी जाते ही फैंस में नाराजगी नजर आई थी. कई क्रिकेट के दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा की कप्तानी जाने पर भी सवाल खड़े किए. लेकिन कप्तानी के शोर के बीच खिलाड़ियों की भावनाओं में फर्क देखने को नहीं मिला है. रोहित और गिल ने उसी अंदाज में मुलाकात की. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गिल के करीब आते ही रोहित बोले, 'अरे हीरो क्या हाल हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली से भी मुलाकात

विराट कोहली से भी शुभमन गिल ने मुलाकात की. गिल ने विराट से हाथ मिलाया. विराट कोहली का भी वीडियो चर्चा में है जिसमें वह श्रेयस अय्यर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विरट कोहली के लिए यह आखिरी वनडे सीरीज होगी. टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं जबकि अब वनडे से भी ले सकते हैं. 

ये भी पढे़ं.. BCCI का बड़ा ब्लंडर.. सरफराज को बिन बैटिंग करा दिया डक आउट, सोशल मीडिया पर हंगामा

वर्ल्ड कप 2027 नहीं है कंफर्म

रोहित शर्मा ने कई इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना है. उन्होंने विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मौका मिलेगा तो जरूर खेलना चाहूंगा.' लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया के ऐलान पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सभी की धड़कने बढ़ा दी थीं. उन्होंने कहा था कि दोनों ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता