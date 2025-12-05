Advertisement
IND vs SA: अफ्रीका के लिए एक और चैलेंज.. 12 साल से विशाखापत्तनम में टीम इंडिया की बादशाहत, देखें रिकॉर्ड

IND vs SA: साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को घर में आंख दिखाती नजर आई है. टेस्ट सीरीज में टेम्बा बावुमा एंड कंपनी ने 2-0 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा. अब वनडे सीरीज में भी दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया की सांसें अटका दीं. लेकिन विशाखापत्तनम में नया चैलेंज मेहमानों का इंतजार कर रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:55 PM IST
IND vs SA: साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को घर में आंख दिखाती नजर आई है. टेस्ट सीरीज में टेम्बा बावुमा एंड कंपनी ने 2-0 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा. अब वनडे सीरीज में भी दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया की सांसें अटका दीं. लेकिन विशाखापत्तनम में नया चैलेंज मेहमानों का इंतजार कर रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले 12 सालों से इस मैदान पर टीम इंडिया की बादशाहत वनडे में नजर आई है.

भारत ने खेले 10 ODI

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबले अपने नाम किए. दो मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक मैच बेनतीजा रहा. इस मैदान पर भारत ने पहली बार 5 अप्रैल 2005 को वनडे मैच खेला था, जिसमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद 17 फरवरी 2007 को टीम इंडिया ने यहां श्रीलंका के विरुद्ध 7 विकेट से मुकाबला जीता.

किस टीम ने पहली बार इस मैदान पर दी मात

20 अक्टूबर 2010 को भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली बार मैच खेला, जिसे 5 विकेट से अपने नाम किया. 2 दिसंबर 2011 को टीम इंडिया ने इसी अंतर के साथ वेस्टइंडीज के विरुद्ध जीत दर्ज की. 24 नवंबर 2013 को भारत ने पहली बार इस मैदान पर वनडे मैच गंवाया. वेस्टइंडीज ने पिछली हार का बदला लेते हुए भारत को 2 विकेट से शिकस्त दी. 

ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया था दबदबा

29 अक्टूबर 2016 को भारत ने इस मैदान पर न्यूजीलैंड को 190 रन से रौंदा, जिसके बाद 17 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के विरुद्ध 8 विकेट से जीत दर्ज की. 24 अक्टूबर 2018 को इस मैदान पर भारत और वेस्टंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने 321-321 रन बनाए और मैच टाई रहा. 18 दिसंबर 2019 को भारत ने इस मैदान पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध 107 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को जलवा दिखाया था. कंगारुओं ने यहां भारत को महज 117 रन पर समेटकर 10 विकेट से जीत दर्ज की. अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम इस मैदान पर भारत के सामने किस तरह से पेश आती है. 

Kavya Yadav

Ind vs SA

