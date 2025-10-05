OUT or NOT OUT... IND vs PAK मैच में बवाल, पाकिस्तानी कप्तान ने अंपायर से बहस कर रुकवाया मैच

IND W vs PAK W: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में नया बवाल देखने को मिला है. पहले हैंडशेक की चर्चा हुई फिर टॉस पर बवाल हुआ और अब एक पाकिस्तानी बल्लेबाज के विकेट पर बवाल शुरू हो चुका है. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की बहस के चलते कई मिनट तक मैच रुका रहा. भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बेरहमी के अंदाज में पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट किया. मुनीबा की नजर हटी और सेकेंडों में दुर्घटना घट गई.

क्या था पूरा मामला?

यह घटना तब घटी जब क्रांति गौड़ ने पारी के चौथे ओर की आखिरी गेंद फेंकी. दीप्ति शर्मा का रॉकेट थ्रो सीधे स्टंप में जा लगा और बिना रन भागे ही मुनीबा अली आउट हो गईं. क्रांति गौड़ ने मुनीबा को अंदर आती हुई गेंद फेंकी और वह मात खा गईं. भारत ने जोरदार अपील की लेकिन रिव्यू नहीं लिया. मुनीबा से टकराकर गेंद दीप्ति शर्मा के पास गई और उन्होंने मौका नहीं चूका. मुनीबा ने रन भागने की कोशिश नहीं की लेकिन बल्ला लापरवाही से क्रीज के बाहर रख दिया. दीप्ति शर्मा ने डायरेक्ट हिट किया और उन्हें आउट करार दिया गया क्योंकि जब गेंद स्टंप से लगी तो उनका बैट हवा में था.

जमकर मचा बवाल

मुनीबा के रन आउट पर जमकर बवाल देखने को मिला. फातिमा ने अंपायर से बहस की और मुकाबला काफी देर तक रुका रहा. हरमनप्रीत कौर भी अंपायर से बात करती नजर आईं. हालांकि, अंत में मुनीबा को मैदान के बाहर ही जाना पड़ा. पाकिस्तान की टीम को ये पहला झटका महज 6 रन के स्कोर पर लग गया था. इसके बाद क्रांति गौड़ एक्शन में दिखीं, उन्होंने 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

क्या कहता है नियम?

रन आउट के नियम को देखें तो 30.1 के अनुसार बल्लेबाज को तब तक आउट ऑफ ग्राउंड माना जाएगा जब तक कि उसके शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा उस छोर पर पॉपिंग क्रीज के पीछे ग्राउंडेड न हो. बल्लेबाज को आउट ऑफ ग्राउंड नहीं माना जाएगा यदि वह अपने ग्राउंड की ओर या उससे आगे दौड़ते या डाइव लगाते समय और पॉपिंग क्रीज के बाहर अपने शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा ग्राउंडेड कर लेता है. यदि इसके बाद भी बल्लेबाज के बैट या शरीर या बल्ले से संपर्क टूट जाता है तो भी नॉट आउट होगा. अब चूँकि मुनीबा दौड़ या डाइव नहीं लगा रही थीं, इसलिए उन्हें आउट ऑफ ग्राउंड माना गया और नियमों के अनुसार आउट दे दिया गया.