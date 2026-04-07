PSL 2026 में नया बवाल... शराब पीकर गाड़ी चला रहा था कप्तान, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब खेलेगा या नहीं?

David Warner News: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ताजा विवाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. PSL 2026 में डेविड वॉर्नर कराची किंग्स के कप्तान हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज कानूनी विवाद में फंस गए हैं. वो पीएसएसल 2026 में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. अगले मैच से पहले कुछ दिनों तक अंतराल था. इसी वजह से वॉर्नर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे.

news.com.au के अनुसार, पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय व्यक्ति ने परीक्षण स्थल पर पहुंचने से पहले अपनी कार रोककर पार्क कर दी थी. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने उनकी गाड़ी के पास जाकर उनका ब्रेथ टेस्ट किया, जिसमें वो नशे की हालत में पाए गए.

डेविड वॉर्नर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप

ब्रेथ टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद डेविड वॉनर को गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनकी जांच में अल्कोहल की मात्रा 0.104 पाई गई. रिपोर्ट के अनुसार अब अगले महीने उनकी अदालत में सुनवाई होगी. हालांकि, PSL टीम कराची किंग्स के लिए राहत की खबर ये है कि डेविड वॉर्नर 9 अप्रैल को टीम के अगले मैच से पहले पाकिस्तान पहुंच सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनर्स में गिने जाने वाले वॉर्नर ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. वो अब बिग बसह लीग सहित दुनिया के अलग-अलग टी20 लीग में खेलते हैं. बाएं हाथ के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज ने आईपीएल में भी ढेर सारे रन बनाए हैं, लेकिन पिछले दो सालों से उन्हें किसी टीम ने भाव नहीं दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

डेविड वॉर्नर का आईपीएल करियर

दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल का सफर शुरू करने वाले डेविड वॉर्नर ने 2016 में अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाया था. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल में 184 मुकाबले खेले और 40.52 की शानदार औसत से 6565 रन बनाए. उनके नाम आईपीएल में 3 बार ऑरेंज कैप (एक सीजन में सबसे ज्यादा रन) जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है.

(यह भी पढ़ें: आज होगा वैभव का असली इम्तिहान, सामने होंगे 'यॉर्कर किंग' बुमराह, मुंबई-राजस्थान की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?)