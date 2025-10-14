न घर के न घाट के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी... पहले भारत ने निकाली हवा, अब एक और पड़ोसी देश ने दे डाली धमकी

Mohsin Naqvi Controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. एशिया कप में ट्रॉफी विवाद के कारण पूरी दुनिया में उनकी जगहंसाई हुई. यहां तक कि वह फाइनल मैच के बाद जब भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो वह उसे अपने साथ ही लेकर चले गए. इस कारण मोहसिन नकवी को 'ट्रॉफी चोर' भी कहा जाने लगा. अब एक और पड़ोसी देश के कारण वह तनाव में आ गए हैं.

अफगानिस्तान ने नकवी को दी टेंशन

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ट्राई सीरीज खेली जानी है. पीसीबी इसका आयोजन करने वाला है, लेकिन पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सैन्य तनाव ने इस सीरीज को खटाई में डाल दिया है. इसमें अफगानिस्तान की भागीदारी पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है. इसे देखते हुए पीसीबी ने एक वैकल्पिक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. यह सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होने वाली है.

नकवी ने आईसीसी से की बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से वैकल्पिक योजना पर काम शुरू करने को कहा है, क्योंकि वह ट्राई सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं. पीसीबी ने श्रीलंका को भी 11 से 15 नवंबर के बीच तीन T20 मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया है. इसके बाद श्रीलंकाई टीम ट्राई सीरीज में भाग ले सकती है.

बिग बैश से टकरा सकती है श्रीलंका सीरीज

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी 1 से 10 जनवरी के बीच कोलंबो में तीन मैचों की T20 सीरीज आयोजित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. अगर यह सीरीज फाइनल हो जाती है, तो यह निश्चित रूप से पीसीबी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मतभेद की स्थिति में डाल देगी. CA ने यह आश्वासन मिलने के बाद बिग बैश लीग (BBL) के लिए कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन किया था कि उन्हें दिसंबर और जनवरी में होने वाले पूरे टूर्नामेंट के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दी जाएगी. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली को बिग बैश टीमों ने साइन किया था. बाबर, रिजवान और शाहीन इस T20 लीग में पहली बार खेलने वाले हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने खर्च किए लाखों रुपये

पीसीबी द्वारा हाल ही में विभिन्न लीगों के लिए खिलाड़ियों को जारी की गई सभी NOC को निलंबित करने की घोषणा के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्थिति को हल करने के लिए संपर्क साधा था. उसके अधिकारियों ने पीसीबी को बताया था कि उनकी टीमों ने पहले ही बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रचार अभियानों पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं. एमीरेट्स इंटरनेशनल लीग में डेजर्ट वाइपर्स फ्रेंचाइजी ने भी इस सीजन के लिए तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन किया है.