Advertisement
trendingNow12939391
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK Final: 'No Handshake' से भी बड़ा जख्म.. फाइनल से पहले ट्रॉफी फोटो शूट रद्द, फिर तिलमिलाएगा पाकिस्तान?

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बार 'महाजंग' होने जा रही है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने खिताबी जंग में उतरेंगी. इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2 बार भिड़ चुकी हैं. कभी हैंड शेक कंट्रोवर्सी हुई तो कभी प्लेन क्रैश इशारों का विवाद. अब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को नया जख्म देने की तैयारी कर ली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बार 'महाजंग' होने जा रही है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने खिताबी जंग में उतरेंगी. इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2 बार भिड़ चुकी हैं. कभी हैंड शेक कंट्रोवर्सी हुई तो कभी प्लेन क्रैश इशारों का विवाद. अब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को नया जख्म देने की तैयारी कर ली है. खबर है कि फाइनल से पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी के चर्चे थमे ही थे कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी फोटो शूट रद्द करने का फैसला किया है. 

नहीं होगा फोटोशूट

आमतौर पर किसी भी फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करते हैं. लेकिन भारत और पाकिस्तान के कप्तानों के बीच ये नहीं होगा. कई मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच ट्रॉफी का फोटोशूट नहीं होगा, इस बात की पुष्टि जियो न्यूज भी कर रहा है. इस खबर से चारों तरफ खलबली मच चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब होना था फोटो शूट

फाइनल से एक दिन पहले शनिवार को ट्रॉफी फोटो शूट होना था. भारत ने कथित तौर पर इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया. विश्वसनीय रूप से पता चला है कि भारतीय दल ने एक दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि फाइनल से पहले कैंप के किसी भी सदस्य ने मीडिया को संबोधित नहीं किया था. जिससे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुरानी परंपरा को छोड़ दिया गया.

ये भी पढ़ें.. WPAC 2025: पहले ही दिन आया गोल्ड मेडल... शैलेश कुमार ने हाई जंप में रचा इतिहास, तोड़ा ये रिकॉर्ड

सलमान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि वह फाइनल में अपने खिलाड़ियों को खुली छूट देंगे और आक्रामक रूप अपनाएंगे. आगा ने कहा, 'हर व्यक्ति को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अधिकार है. अगर हम किसी तेज गेंदबाज को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने से रोक देते हैं, तो फिर क्या बचता है? मैं किसी को भी तब तक नहीं रोकूँगा जब तक वह अपमानजनक न हो.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
ऐसा क्या मांग बैठे ट्रंप जो तिलमिला गया ईरान, UN में बोले राष्ट्रपति-ये नहीं हो सकता
Masoud Pezeshkian
ऐसा क्या मांग बैठे ट्रंप जो तिलमिला गया ईरान, UN में बोले राष्ट्रपति-ये नहीं हो सकता
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
;