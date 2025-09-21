VIDEO: पाकिस्तान की नाटक-नौटंकी में नया चेहरा, फखर की बेतुकी ओवर एक्टिंग, आउट होकर काटा हंगामा
Advertisement
trendingNow12931622
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: पाकिस्तान की नाटक-नौटंकी में नया चेहरा, फखर की बेतुकी ओवर एक्टिंग, आउट होकर काटा हंगामा

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपने खेल से ज्यादा नाटक-नौटंकी की वजह से चर्चा में रहा है. अब चलते ड्रामे में पाकिस्तान का नया चेहरा देखने को मिला है. ऑन कैमरा पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने बेतुकी ओवर एक्टिंग की और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fakhar Zaman
Fakhar Zaman

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपने खेल से ज्यादा नाटक-नौटंकी की वजह से चर्चा में रहा है. अब चलते ड्रामे में पाकिस्तान का नया चेहरा देखने को मिला है. ऑन कैमरा पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने बेतुकी ओवर एक्टिंग की और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. हार्दिक पांड्या की एक बेहतरीन डिलीवरी पर फखर जमान आउट हुए और फिर अपने विकेट को देखने के बाद हक्के-बक्के नजर आए. 

ओपनिंग में बदलाव

पाकिस्तान टीम ने इस बार भारत के खिलाफ मुकाबले में ओपनिंग में बदलाव किया. सैम अयूब की जगह विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान को ओपनिंग पर उतारा गया. इससे पहले सैम अयूब ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन लगातार तीन मैच में 0 पर आउट होने के बाद उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया. फखर ने इस मैच में 15 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

फखर ने की नाटक-नौटंकी

फखर ने शुरुआत भी शानदार की लेकिन हार्दिक पांड्या की एक शानदार ऑफ साइड डिलीवरी पर फंस गए.  इस दौरान वह 15 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. गेंद बल्ले से कट लगने के बाद डिप होती हुई सैमसन के पास गई लेकिन नीचे आती बॉल को सैमसन ने परखा और शानदार कैच लिया. हालांकि, कैच की जांच करने के लिए थर्ड अंपायर का सहारा लिया गया जिसमें उन्हें आउट करार दिया गया. लेकिन थर्ड अंपायर के फैसले से भी फखर जमान नाखुश थे और उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वह नॉटआउट थे. यह बात उन्होंने अपने कोच से भी कही.

पाकिस्तान की वापसी

पाकिस्तान ने मैच में जबरदस्त वापसी की. भारत की तरफ से तीन कैच ड्रॉप देखने को मिले. पाकिस्तान ने पॉवरप्ले में ही 50 का आंकड़ा पार किया. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी फेल नजर आए. उन्होंने 3 ओवर में ही 34 रन खर्च कर दिए. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी ठोकी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;