New drama in Pakistan cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा...सेलेक्टर ने अचानक कर दिया रिजाइन, PCB में आखिर ये चल क्या रहा है?

New drama in Pakistan cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया ड्रामा हुआ है. PCB के सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट के हेड ने रिजाइन कर दिया है. इस दिग्गज ने सिर्फ 12 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस रिजाइन ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही राजनीति की पोल खोलकर रख दी है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला...
New drama in Pakistan cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा कोई नई बात नहीं है. कभी सेलेक्शन पर विवाद, कभी अचानक बदलाव और कभी किसी बड़े नाम का इस्तीफा. कुछ न कुछ ऐसा हमेशा होता रहता है, जो फैंस को हक्का-बक्का कर देता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है.पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है, जहां टीम के पूर्व कप्तान अजहर अली ने अचानक PCB के चयनकर्ता और यूथ डेवलपमेंट हेड पद से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया है. अब सवाल ये है कि आखिर PCB में ऐसा क्या हो रहा है कि एक और अनुभवी शख्सियत खुद को अलग करने पर मजबूर हो गई? आइए जानते हैं...
दरअसल, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 टीम का हेड बनाने का फैसला लिया था. यह कदम अचानक आया और इसी के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, PCB और अजहर अली के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे थे, लेकिन सरफराज की नियुक्ति ने इन तनावों को और बढ़ा दिया.
माना जा रहा है कि नई जिम्मेदारी सरफराज को ऐसे रोल में दी गई जो अजहर की वर्तमान भूमिका से काफी मिलता-जुलता था. इससे उन्हें लगा कि उनकी पोजिशन कमजोर की जा रही है और उनके अधिकारों को बायपास किया जा रहा है. इसी नाराज़गी के चलते अजहर ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे PCB ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया.
सरफराज अहमद को मिली नई जिम्मेदारी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि वह अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ले पाए हैं. ऐसे में उनके हाथ में पाकिस्तान की दो युवा टीमों की कमान देने पर कई सवाल उठे हैं कि क्या यह तय नियुक्ति सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या इससे संघर्ष और बढ़ेगा?
अजहर अली को अक्टूबर 2024 में पुरुष राष्ट्रीय टीम के चयन पैनल में शामिल किया गया था. इसके बाद उन्हें यूथ डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई. उनका फोकस पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को मजबूत बनाना था, क्योंकि साल 2026 में होने वाले ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां भी चल रही थीं.पाकिस्तान U-19 टीम को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. इस बीच अजहर का रिजाइन टीम की तैयारियों के लिए एक बड़ा झटका है.
अजहर के अचानक इस्तीफे ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही पॉलिटिक्स को जगजाहिर कर दिया है. इस रिजाइन के बाद ये सवाल खड़ा हो गया गया है कि PCB के अंदर मामलों को लेकर पारदर्शिता और स्थिरता कहां गायब हो रही है? क्योंकि जहां एक तरफ बोर्ड नई नियुक्तियों से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन इस्तीफे और विवाद यह बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है.
उधर पाकिस्तान की लोकल मीडिया में चर्चा तेज है कि PCB टी20 टीम की कप्तानी सलमान आगा से छीन सकता है. बताया जा रहा है कि उनका खराब फॉर्म बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. कोचिंग स्टाफ भी उनके हालिया परफॉर्मेंस से नाखुश बताया जा रहा है. इसी वजह से PCB विकल्पों पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार शादाब खान को नया टी20 कप्तान बनाने की तैयारी चल रही है. सलमान की कप्तानी में पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में हार मिली थी. भारत ने उसे फाइनल समेत 3 मैच हराए थे.
