पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा... भारत से हार की कीमत चुकाएंगे सलमान अली आगा, अब ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:00 PM IST
Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट और विवाद का रिश्ता काफी पुराना है. वहां हमेशा कोई न कोई ड्रामा चलते रहता है. भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान की छुट्टी तय होती है. कुछ ऐसा ही सलमान अली आगा के साथ होने वाला है. एशिया कप में टीम इंडिया से लगातार तीन शिकस्त ने उनकी कुर्सी को हिला दिया है. अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सलमान से कप्तानी वापस ले ली जाएगी.

ये खिलाड़ी बन सकता है कप्तान

अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान के अगले महीने कंधे की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी करने वाले हैं. शादाब को फिर से टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में अपने कंधे की सर्जरी कराई थी. 70 वनडे और 112 टी20 मैचों के अनुभव वाले शादाब ने कंधे की चोट से पहले आखिरी बार जून की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी. अपनी सर्जरी से पहले वह इस फॉर्मेट में उप-कप्तान थे.

ये भी पढ़ें: मॉडल जैसी 5 स्पोर्ट्स एंकर, जिनसे शादी करने को बेताब थे ये दिग्गज क्रिकेटर्स

पीसीबी का दीर्घकालिक कप्तान का नजरिया

27 वर्षीय शादाब पहले भी पाकिस्तान का टी20 क्रिकेट में नेतृत्व कर चुके हैं और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और घरेलू क्रिकेट में भी उनके पास कप्तानी का काफी अनुभव है. फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) सलमान अली आगा का पूरा समर्थन कर रहा है, लेकिन खबर आई है कि शादाब को टी20 फॉर्मेट में दीर्घकालिक कप्तान के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ICC Awards: पाकिस्तान को कूटने वाले अभिषेक शर्मा ने मारी बाजी, स्मृति मंधाना के साथ जीता स्पेशल अवॉर्ड, कुलदीप का टूटा दिल

श्रीलंका सीरीज में होगी वापसी

इस बात की पूरी संभावना है कि शादाब नवंबर 11 और 15 के बीच श्रीलंका के खिलाफ आगामी द्विपक्षीय घरेलू सीरीज में एक्शन में लौटेंगे. उनका रिहैब अच्छी तरह से चल रहा है. इस बात को लेकर संदेह है कि पीसीबी 19 नवंबर से अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ नियोजित ट्राई सीरीज की मेजबानी कर पाएगा या नहीं.

Pakistan cricket

Trending news

