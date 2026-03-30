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Hindi Newsक्रिकेटधोनी के बगैर कब-कब खेली CSK? लगातार 4 मैचों में मिली है हार, 277 मुकाबलों के बाद हुआ ऐसा

धोनी के बगैर कब-कब खेली CSK? लगातार 4 मैचों में मिली है हार, 277 मुकाबलों के बाद हुआ ऐसा

IPL 2026 Chennai Super kings: आईपीएल 2026 में 277 मैचों के बाद पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों के बिना मैदान पर उतरेगी. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ओपनर में धोनी की अनुपलब्धता ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:33 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Chennai Super kings: आईपीएल 2026 के आगाज के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक युग का अंत होता दिख रहा है. 277 मैचों के लंबे अंतराल के बाद यह क्रिकेट इतिहास में पहला मौका है जब चेन्नई की टीम अपने दो सबसे बड़े स्तंभों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के बिना किसी मुकाबले में उतरी है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होने वाले इस ओपनिंग मैच में धोनी की अनुपलब्धता ने टीम के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है.

धोनी केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि सीएसके की पहचान रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है. धोनी की फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सालों से कोई मैच नहीं छोड़ा था. धोनी ने आखिरी बार साल 2019 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में मुकाबला नहीं खेला था. उसके बाद से वे लगातार टीम का हिस्सा बने रहे.  अब 2026 के सीजन में धोनी को चोट ने परेशान किया और वह लगभग 6-7 मैचों से बाहर हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: CSK के सामने पहली बार ऐसी अग्निपरीक्षा! IPL के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

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धोनी के बिना सीएसके का रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें तो धोनी के बिना चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. अब तक खेले गए पिछले मैचों में टीम को लगातार 4 बार हार का सामना करना पड़ा है. धोनी के बिना सीएसके का सफर कुछ इस तरह रहा है:

बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली, 2010: जीत
बनाम किंग्स इलेवन पंजाब, चेन्नई, 2010: हार
बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2010: हार
बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद, 2019: हार
बनाम मुंबई इंडियंस, चेन्नई, 2019: हार

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धोनी की जगह दस्ताने कौन पहनेगा?

सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि धोनी की अनुपस्थिति में केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. सैमसन को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स से एक ट्रेड डील के जरिए सीएसके में शामिल किया गया था. फ्रेंचाइजी उन्हें भविष्य के धोनी के रूप में देख रही है. विश्वनाथन ने कहा है कि संजू की फॉर्म बेहतरीन है और वे नेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए टीम को उम्मीद है कि वे धोनी की कमी को कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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