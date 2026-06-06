T20 में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत, श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही कट गया इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता

Indian Cricket Team T20: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. भारत को तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव से कमान छीन ली गई है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने आयरलैंड-इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. 31 वर्षीय स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को भारत का नया T20I कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं, 23 साल के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूर्या को ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाने वाले 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टी20 स्क्वॉड में जगह मिली है. आइए नजर डालते हैं सूर्या सहित उन 5 स्टार खिलाड़ियों पर, जिन्हें श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही टीम से बाहर कर दिया गया है.