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T20 में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत, श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही कट गया इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता

Indian Cricket Team: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. भारत को तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव से कमान छीन ली गई है. 31 वर्षीय स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को भारत का नया T20I कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं, 23 साल के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:02 PM IST
T20 में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत, श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही कट गया इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता
Image Credit: श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही कट गया इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता (Photo: BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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