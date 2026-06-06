T20 में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत, श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही कट गया इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता

Indian Cricket Team T20: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. भारत को तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव से कमान छीन ली गई है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने आयरलैंड-इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. 31 वर्षीय स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को भारत का नया T20I कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं, 23 साल के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूर्या को ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाने वाले 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टी20 स्क्वॉड में जगह मिली है. आइए नजर डालते हैं सूर्या सहित उन 5 स्टार खिलाड़ियों पर, जिन्हें श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही टीम से बाहर कर दिया गया है.
सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)
श्रेयस अय्यर को कप्तानी का जिम्मा देकर अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी ने सूर्यकुमार यादव का पत्ता काट दिया है. सूर्या को कप्तानी के साथ-साथ तीनों स्क्वॉड से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. स्टार बल्लेबाज पिछले 1-2 सालों से बल्ले से संघर्ष कर रहे थे. आईपीएल 2026 में भी वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए वो इस सीजन 13 मैचों में 20.77 की औसत से सिर्फ 270 रन बनाने में कामयाब रहे. 35 साल के सूर्यकुमार यादव के लिए अब टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है. एक तो उनका फॉर्म बेहद खराब है, ऊपर से चयनकर्ता अब युवाओं पर दांव लगाना चाहते हैं. सूर्या ने भारत के लिए 113 मैच खेले. उन्होंने 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट से 3272 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है.
रिंकू सिंह (Rinku Singh)
टीम इंडिया के टी20 स्क्वॉड से अब रिंकू सिंह की भी छुट्टी हो गई है. वो हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही रिंकू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. सूर्या की तरह रिंकू सिंह भी पिछले एक साल से संघर्ष कर रहे हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने अपने दम पर KKR को कुछ मैच जिताए, लेकिन ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के लिए 45 T20 खेले और 155.73 की स्ट्राइक रेट से 665 रन बनाए. रिंकू ने आईपीएल में तो तबाही मचाई, लेकिन भारत के लिए कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके.
कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav)
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को भी टी20 स्क्वॉड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. चयनकर्ताओं ने कुलदीप की जगह रवि बिश्नोई पर भरोसा दिखाया है. वहीं, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी जगह बचाने में कामयाब हुए हैं. बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 54 T20I खेले हैं और 95 विकेट चटकाए हैं.
मोहम्मद शमी (Mohammed Shami)
अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है. आईपीएल 2026 में लगातार फिटनेस और फॉर्म साबित करने के बावजूद शमी को T20 टीम में एंट्री नहीं मिली है. ऐसा लगता है कि चयनकर्ताओं ने मन बना लिया है कि अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में शमी उनके प्लान का हिस्सा नहीं रहेंगे. स्टार तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 25 T20I मुकाबले खेले और 27 विकेट चटकाए. शमी टी20 स्क्वॉड में तो नहीं है. ये देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उन्हें जगह मिलती है या नहीं.
शुभमन गिल (Shubman Gill)
वैसे तो शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट और ODI में कप्तान हैं, लेकिन टी20 टीम में उन्हें जगह नहीं मिल रही है. आईपीएल 2026 में 700 से अधिक रन बनाने के बावजूद गिल नए कप्तान श्रेयस अय्यर और चयनकर्ताओं को खुश करने में कामयाब नहीं हुए. ऐसा लगता है कि उनके लिए टी20 टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 36 T20I मुकाबले खेले हैं. दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज ने 28.03 की औसत और 138.59 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 फिफ्टी शामिल है.