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नई 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी': बांग्लादेश कप्तान ने हरमनप्रीत कौर से नहीं मिलाया हाथ, बेरुखी पर BCB ने दी सफाई

क्रिकेट जगत में हैंडशेक कंट्रोवर्सी का मुद्दा हर बड़े टूर्नामेंट में देखने को मिल जाता है. भारत और पाकिस्तान के कप्तान आपस पिछले एक साल से हाथ नहीं मिला रहे हैं. लेकिन अब महिला एशिया कप में बांग्लादेश के साथ नई हैंडशेक कंट्रोवर्सी का मुद्दा तूल पकड़ गया है. अब इसपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने चुप्पी तोड़ी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 13, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:39 PM IST
नई 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी': बांग्लादेश कप्तान ने हरमनप्रीत कौर से नहीं मिलाया हाथ, बेरुखी पर BCB ने दी सफाई
Image Credit: Harmanpreet Kaur (PIC- IANS)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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