नई 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी': बांग्लादेश कप्तान ने हरमनप्रीत कौर से नहीं मिलाया हाथ, बेरुखी पर BCB ने दी सफाई

2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है. इसका असर खेल जगत में देखने को मिला. भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, जिसपर खूब कंट्रोवर्सी हुई. हाल ही में महिला एशिया कप 2026 में भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, हालांकि अब ये मुद्दा शांत हो चुका है. लेकिन अब नई हैंडशेक कंट्रोवर्सी बांग्लादेश के साथ देखने को मिली. बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने सेमीफाइनल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया, अब इस मुद्दे पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सफाई दी है.