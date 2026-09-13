नई 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी': बांग्लादेश कप्तान ने हरमनप्रीत कौर से नहीं मिलाया हाथ, बेरुखी पर BCB ने दी सफाई

2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है. इसका असर खेल जगत में देखने को मिला. भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, जिसपर खूब कंट्रोवर्सी हुई. हाल ही में महिला एशिया कप 2026 में भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, हालांकि अब ये मुद्दा शांत हो चुका है. लेकिन अब नई हैंडशेक कंट्रोवर्सी बांग्लादेश के साथ देखने को मिली. बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने सेमीफाइनल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया, अब इस मुद्दे पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सफाई दी है.
बीसीबी की महिला समिति के चेयरमैन रफीकुल इस्लाम बाबू ने इस कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ किया कि ये निगार का निजी फैसला था, इसमें बीसीबी ने कोई रोल नहीं निभाया. सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत हुई और आज यानी 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होना है. लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ पुरानी तल्खी फिर आई सामने आ चुकी है.
बीसीबी महिला समिति के चेयरमैन रफीकुल इस्लाम ने इस मुद्दे पर कहा, 'बेशक, यह उनका निजी फैसला था. हम मानते हैं कि एक खेल ही जो दुनिया को एक साथ लाकर खड़ा करता है. सिर्फ भारत ही नहीं, हम सभी देशों से अच्छे संबंध चाहते हैं. लेकिन निगार ने जो किया ये उनका खुद का फैसला था.' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी.
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था. भारत के हाथ मेजबानी थी और बांग्लादेश की टीम भारत दौरा करना नहीं चाहती थी. इससे पहले दोनों देशों में तनाव था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर बखेड़ा खड़ा हो चुका था. बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर ने करोड़ों में खरीदा था, लेकिन संबंध खराब होने के बाद रिलीज कर दिया. हालांकि, बाद में दोनों देशों के बीच संबंध नॉर्मल हो गए थे.