हेटमायर छोड़ो.. इस बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया 180 नॉटआउट का नया महारिकॉर्ड, 'दोहरे शतक' से चूका

WI vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज का मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. विंडीज की टीम ने जिम्बाब्वे को 107 रन से धोया और सेमीफाइनल के लिए दावेदारी ठोक दी है. इस मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार हुई, वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया. लेकिन शिमरोन हेटमायर से हटकर देखें तो एक जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप में एक नया महारिकॉर्ड कायम कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार ये बल्लेबाज किसी गेंदबाज का शिकार हुआ और 12 साल पुरानी टॉम कूपर की बादशाहत खत्म कर दी है.

हेटमायर ने मचाई तबाही

वेस्टइंडीज के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज के ओपनर्स ब्रेंडन किंग (9) और शाई होप (14) रन बनाकर आउट हुए. लेकिन असली तूफान इन विकेटों के बाद आया. बैटिंग करने उतरे शिमरोन हेटमायर पहली गेंद से भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर हावी हो गए. उन्होंने महज 19 गेंद में अर्धशतक ठोका और 34 गेंद में 85 रन की पारी खेलकर जिम्बाब्वे के परखच्चे उड़ा डाले. उनकी पारी में 7 चौके और इतने ही छक्के देखने को मिले. हेटमायर का नाम हर किसी की जुबान पर देखने को मिल रहा था.

विंडीज ने बनाए 254 रन

वेस्टइंडीज की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया. हेटमायर के बाद रोवमैन पॉवेल ने 35 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों की बदौलत 59 रन की पारी खेली थी. वहीं, शेरफन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में 31 रन ठोके जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 10 गेंद में 21 रन बनाकर टीम के स्कोर को 254 रन तक पहुंचा दिया. विंडीज की तरफ से 19 छक्के देखने को मिले.

हेटमायर की चकाचौंध में फीका पड़ा ये नाम

वेस्टइंडीज का तूफान ऐसा था कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के आंकड़े फीके पड़ गए. हेटमायर की गूंज में ब्रायन बेनेट का नाम गुमनाम हो गया जिन्होंने 12 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया. ये वो बल्लेबाज है जो इस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार आउट हुआ. बेनेट ने बिना आउट हुए 180 रन बनाए और ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने. हालांकि, 200 का आंकड़ पार करते तो ये रिकॉर्ड और भी मजबूत हो जाता.

T20 WC में आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन

180 - ब्रायन बेनेट (2026)*

151 - टॉम कूपर (2014)

141 - एरॉन जोन्स (2024)

124 - रोहित शर्मा (2007-09)