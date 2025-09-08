ODI इतिहास में नया महारिकॉर्ड.. इंग्लैंड ने एक जीत से रचा इतिहास, टीम इंडिया से छिना सबसे बड़ी जीत का ताज

ENG vs SA: साल-दर-साल वनडे क्रिकेट जगत में कई रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो कई ध्वस्त हो रहे हैं. अब वनडे क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बन गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भले ही इंग्लैंड को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरी मैच में टीम ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने पहाड़नुमा स्कोर बनाया. इसके बाद गेंदबाजी में भी अफ्रीका की टीम को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया.

2 फिफ्टी और 2 शतक

साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दे दिया. इंग्लिश टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की. जेमी स्मिथ ने आतिशी अंदाज में 48 गेंद में 62 रन की पारी खेली. बेन डकेट ने 31 रन ठोके. इसके बाद जो रूट और जैकब बेथेल ने खूंटा गाड़ा. रूट ने 100 रन की पारी खेली जबकि बेथेल ने 110 रन ठोके. बटलर ने भी 62 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया.

100 रन से पहले सिमटी अफ्रीका

पहाड़नुमा टारगेट के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पेसर जोफ्रा आर्चर ने अफ्रीका के ओपनर्स को 2 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखाया. आर्चर ने कुल 4 विकेट अपने नाम किए. ब्रेडन कॉर्स ने 2 जबकि आदिल रशीद ने 3 विकेट झटके. साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 72 के स्कोर पर ही सिमट गई. जिसके चलते 342 रन से इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की.

इंग्लैंड ने रचा इतिहास

इंग्लैंड की टीम ने वनडे इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. इंग्लिश टीम ने टीम इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा. साल 2023 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह मात दी थी. अब ये ताज इंग्लैंड ने टीम इंडिया से छीना है. वहीं, वनडे इतिहास में साउथ अफ्रीका को दूसरी सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी है. साल 1993 में अफ्रीका की टीम महज 69 के स्कोर पर सिमट गई थी.