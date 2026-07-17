टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न... पहले ODI में फिफ्टी ठोकने वाला प्लेयर बाहर, कुल 3 खिलाड़ी चोटिल

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज तराजू पर आ गई है. इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर पहुंचा दिया है. अब आखिरी मैच निर्णायक होगा. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. इस सीरीज से पहले ही चोट के चलते दो खिलाड़ी बाहर थे और अब एक और प्लेयर इस लिस्ट में जुड़ गया है. पहले वनडे में टीम इंडिया की जीत में इस खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी.
हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो वाशिंगटन सुंदर हैं. सुंदर को दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते लॉर्ड्स में वह नहीं खेलेंगे. हैमिस्ट्रिंग की इंजरी के चलते वह बाहर हुए हैं. दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के दौरान उन्हें दिक्कत महसूस हुई और फिर फील्डिंग करने के लिए नहीं उतरे. अब तीसरे मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने उनकी इंजरी पर अपडेट दे दिया है.
शुभमन गिल ने तीसरे वनडे से पहले कहा, "आप जानते हैं, सुंदर टीम के अहम खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि बल्लेबाजी के दौरान वह चोटिल हुए. मिड ऑफ पर रन लेने के समय उन्हें दिक्कत हुई. उनकी मौजूदगी से हमें दूसरी टीम पर दबाव बनाने में मदद मिलती है. हमें पूरी पारी में अपने मुख्य गेंदबाजों से बॉलिंग करानी पड़ी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि गेंद तेज गेंदबाजों के लिए काफी अच्छा कर रही थी.
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उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन जब आप एक खिलाड़ी को खो देते हैं, तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है. हमें गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा, तो उस हिसाब से हां, हमारा थोड़ा मोमेंटम जरूर खराब हुआ.' भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह किस प्लेयर को मौका मिलता है. सुंदर ने पहले वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी.