टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न... पहले ODI में फिफ्टी ठोकने वाला प्लेयर बाहर, कुल 3 खिलाड़ी चोटिल

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज तराजू पर आ गई है. इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर पहुंचा दिया है. अब आखिरी मैच निर्णायक होगा. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. इस सीरीज से पहले ही चोट के चलते दो खिलाड़ी बाहर थे और अब एक और प्लेयर इस लिस्ट में जुड़ गया है. पहले वनडे में टीम इंडिया की जीत में इस खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी.