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टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न... पहले ODI में फिफ्टी ठोकने वाला प्लेयर बाहर, कुल 3 खिलाड़ी चोटिल

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज तराजू पर आ गई है. इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर पहुंचा दिया है. अब आखिरी मैच निर्णायक होगा. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST
टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न... पहले ODI में फिफ्टी ठोकने वाला प्लेयर बाहर, कुल 3 खिलाड़ी चोटिल
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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