स्मृति की शादी टलने के 10 दिन बाद नया बयान, पलाश की बहन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- फैमिली ने मुश्किल दौर..

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने का मुद्दा चरम पर रहा. मामला ठंडा ही हो रहा था कि पलाश की सिंगर बहन पलक मुच्छल का नया बयान सामने आ चुका है. पलक मुच्छल ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है. 23 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने से टल गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:35 PM IST
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने का मुद्दा चरम पर रहा. मामला ठंडा ही हो रहा था कि पलाश की सिंगर बहन पलक मुच्छल का नया बयान सामने आ चुका है. पलक मुच्छल ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है. 23 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने से टल गई. स्मृति मंधाना के इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी के फंक्शन की सभी फोटोज भी हट गईं. जिसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास के चर्चे भी तेज हो गए. हालांकि, पलाश के अकाउंट पर सभी पिक्चर्स देखने को मिली थीं.

सांगली में भर्ती हुए थे स्मृति के पिता 

23 नवंबर को शादी वाले दिन ही स्मृति के पिता श्रीनिवास सेरेमनी के दिन बीमार पड़ गए और उन्हें क्रिकेटर के होमटाउन सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. हालत तब और खराब हो गई जब पलाश की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. बाद में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन दोनों परिवारों ने अभी तक रीशेड्यूल शादी की तारीख अनाउंस नहीं की है.

सोशल मीडिया पर पलाश की चैल वायरल

शादी टलने के बाद पलाश मुच्छल से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए. कयास लगाए जाने लगे की पलाश के एक्स्ट्रा अफेयर्स की वजह से शादी टली है. लेकिन अब पलक मुच्छल ने इशारे से फैमिली के मुश्किल दौर के बारे में बात की है. शादी टलने के बाद से स्मृति तो नजरों से दूर हैं, लेकिन पलाश तब से कुछ ही बार पब्लिक में दिखे हैं.

ये भी पढ़ें.. ODI में उधर टीम इंडिया का बंटाधार, इधर मोहम्मद शमी और भी खूंखार, संन्यास की उम्र में कूटा BCCI का दरवाजा

क्या बोलीं पलक मुच्छल?

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बात करते हुए पलक मुच्छल ने कहा, 'मुझे लगता है कि परिवारों ने बहुत मुश्किल समय देखा है और जैसा कि आपने अभी कहा, मैं बस यह दोहराना चाहूंगी कि हम इस मुकाबले में पॉजिटिविटी पर विश्वास करना चाहेंगे और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएंगे और मजबूत रहेंगे.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Smriti Mandhana

