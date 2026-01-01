WPL के बाद टीम इंडिया में जुड़ेगा नया मेहमान, कोचिंग स्टाफ में होगा स्वागत, किसे मिली अहम जिम्मेदारी?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ महिला प्रीमियर लीग (WPL) के बाद नया मेहमान जुड़ने वाला है. टीम में नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच की जिम्मेदारी निकोलस ली को मिलेगी.
निकोलस ली के पास खास अनुभव
निकोलस ली आईएलटी20 में गल्फ जायंट्स के साथ बतौर स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच जुड़े रहे हैं. ली ने इससे पहले जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक अफगानिस्तान की पुरुष टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के तौर पर काम किया था और मार्च 2020 से जनवरी 2024 तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में फिजिकल परफॉर्मेंस के हेड के तौर पर काम किया था. वह अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 तक श्रीलंका की पुरुष टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच भी थे.
सहायक कोच की भी निभाई भूमिका
इंटरनेशनल टीमों के साथ काम करने से पहले, ली ने मार्च 2012 से सितंबर 2016 तक ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब में लीड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनर के तौर पर काम किया. इसके पहले वह जनवरी 2010 से मार्च 2012 तक सहायक कोच की भूमिका में भी रहे. उनका क्रिकेट करियर कुछ खास नहीं रहा. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए कोई फॉर्मेट नहीं खेला.
कैसा रहा करियर?
42 साल के इंग्लैंड के ली ने दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और 13 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 30.62 की औसत से 490 रन बनाए, जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी शामिल थी. भारतीय महिला टीम का महिला प्रीमियर लीग 2026 के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को 3 टी20, 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेलना है.