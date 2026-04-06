IPL 2026 के बीच हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट... एक्स वाइफ की पोस्ट से खलबली, फैमिली पिक्चर्स वायरल

Hardik Pandya: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने खेल के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. जुलाई 2024 में हार्दिक पांड्या और नताशा ने अपने 5 साल पुराने रिश्ते को खत्म किया था. अब हार्दिक नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ प्यार लुटाते नजर आते हैं. लेकिन इस बीच हार्दिक-नताशा के बीच रिश्ते में नया ट्विस्ट देखने को मिला है.
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Hardik Pandya and Natasa Stankovic: हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. पिछले कुछ महीनों से हार्दिक पांड्या और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के चर्चे तेज रहते हैं. हार्दिक और माहिका का रिश्ता पब्लिक है और दोनों एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. साल 2024 में हार्दिक और नताशा स्टेनकोविक के 5 साल पुराने रिश्ते पर विराम लगा था और दोनों अलग हो गए थे. लेकिन अब हार्दिक-माहिका के चर्चों के बीच इस रिश्ते में नया ट्विस्ट आ चुका है.
नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. भले ही हार्दिक और नताशा साथ नहीं हैं, लेकिन स्टार ऑलराउंडर अपने बेटे अगत्स्य से मिलते रहते हैं. हार्दिक ने हाल ही में बेटे को एक डिफेंडर कार गिफ्ट की थी, जिसे रिसीव करने नताशा भी पहुंची थीं. अब नताशा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर कर दी, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यूजर्स के जहन में सवाल है कि क्या हार्दिक और नताशा अभी भी साथ हैं.
नताशा ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई. यह पोस्ट तब आया जब वह हार्दिक पांड्या के परिवार से मिलने वडोदरा गई थीं. नताशा ने अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिससे ऑनलाइन यह चर्चा शुरू हो गई कि शायद यह जोड़ा अभी भी साथ है. इन फोटोज में हार्दिक की मां, दादी, बहन भी नजर आए. सभी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं.
(@abeyarrrrrr) April 5, 2026
(@KUNGFU_PANDYA_0) April 5, 2026
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एक यूजर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'पांड्या परिवार का यह पहलू कोई नहीं दिखाता कि हार्दिक पांड्या का परिवार नताशा स्टेनकोविक का कितना ख्याल रखता है. नताशा स्टेनकोविक, हार्दिक पांड्या की मां, दादी और बहन के साथ.' सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि शायद वे दोनों गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मिलन की घड़ी करीब है...'