श्रीसंत ने हरभजन को चुनौती देते हुए कहा कि विज्ञापन के जरिए कमाई करने के बजाय उन्हें रिंग में आकर इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए. श्रीसंत ने आगे कहा, "मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, भज्जी. अगर तुम्हें उस थप्पड़ वाली घटना और मुझसे इतनी ही दिक्कत है, और तुम इतना कमाते हो तो मुझे भी कमाने दो. रिंग में आओ. मैं तुम्हें दिल से बुला रहा हूं. अगर हममें थोड़ी भी आत्म-सम्मान है, तो चलो विज्ञापन वगैरह न करें. असली तरीके से, सभी मलयालियों और सभी सरदारों के लिए, कृपया आओ. मैं इंतजार कर रहा हूं."