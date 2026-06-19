क्रिकेट इतिहास में कई बड़े विवाद देखने को मिलते हैं. भारतीय क्रिकेट में लड़ाई की जहां भी बात आती है तो विराट कोहली, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच विवादों के चर्चे जरूर होते हैं. अब भज्जी के 'थप्पड़ कांड' के मुद्दे को फिर हवा मिल गई है क्योंकि श्रीसंत ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है. साल 2008 में आईपीएल में हरभजन सिंह ने एस श्रीसंत को ऑन कैमरा थप्पड़ जड़ बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसके चर्चे आज भी होते हैं. अब श्रीसंत का माथा उस घटना को याद कर फिर ठनक गया है.
लल्लनटॉप में एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐड शूट की फोटो श्रीसंत को दिखाई गई. इस फोटो में हरभजन और श्रीसंत ग्लव्स पहनकर रिंग फाइट के अंदाज में आमने-सामने दिख रहे हैं. उन्होंने हरभजन सिंह को एक्टिंग छोड़कर असली बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला करने की खुली चुनौती दे डाली. श्रीसंत बार-बार हरभजन सिंह को खुली चुनौती देते दिखे.
श्रीसंत ने कहा, "क्या तुममें हिम्मत है? क्या तुममें मेरे साथ रिंग में आने की हिम्मत है? क्या तुम साइन करके आ सकते हो? क्या तुम आ सकते हो? मैं उनसे पूछ रहा हूं. क्या तुममें मेरे साथ रिंग में आने की हिम्मत है? यही ग्लव्स पहनकर... यह एक्टिंग नहीं है, मैं मुस्कुरा रहा हूं. तुम मुस्कुरा भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं देखते हैं. यह एक खुली चुनौती है."
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श्रीसंत ने हरभजन को चुनौती देते हुए कहा कि विज्ञापन के जरिए कमाई करने के बजाय उन्हें रिंग में आकर इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए. श्रीसंत ने आगे कहा, "मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, भज्जी. अगर तुम्हें उस थप्पड़ वाली घटना और मुझसे इतनी ही दिक्कत है, और तुम इतना कमाते हो तो मुझे भी कमाने दो. रिंग में आओ. मैं तुम्हें दिल से बुला रहा हूं. अगर हममें थोड़ी भी आत्म-सम्मान है, तो चलो विज्ञापन वगैरह न करें. असली तरीके से, सभी मलयालियों और सभी सरदारों के लिए, कृपया आओ. मैं इंतजार कर रहा हूं."