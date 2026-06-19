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'तुम्हारे में दम है..' श्रीसंत ने हरभजन सिंह को दिया 'रिंग फाइट' चैलेंज, 'थप्पड़ कांड' में नया मोड़

क्रिकेट इतिहास में कई बड़े विवाद देखने को मिलते हैं. भारतीय क्रिकेट में लड़ाई की जहां भी बात आती है तो विराट कोहली, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच विवादों के चर्चे जरूर होते हैं. अब भज्जी के 'थप्पड़ कांड' के मुद्दे को फिर हवा मिल गई है क्योंकि श्रीसंत ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:30 PM IST
'तुम्हारे में दम है..' श्रीसंत ने हरभजन सिंह को दिया 'रिंग फाइट' चैलेंज, 'थप्पड़ कांड' में नया मोड़
Image Credit: Sreesanth and harbhajan Singh

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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