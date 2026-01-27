Advertisement
trendingNow13087799
Hindi Newsक्रिकेटकहानी में नया ट्विस्ट... अब क्या करेंगे नकवी? पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी!

कहानी में नया ट्विस्ट... अब क्या करेंगे नकवी? पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी!

T20 World Cup 2026 Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 11 दिन बाकी है. हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा लेगा या नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने जाल में खुद फंस जाए. अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी दोबारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट में खेलने के लिए मना सकता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी!
पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी!

T20 World Cup 2026 Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 11 दिन बाकी है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान भी नाटक करने में लगा है. PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में टीम की भागीदारी पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद टाल दिया गया है. नकवी ने स्थिति पर सलाह लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन पीसीबी प्रमुख ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अब अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा.

पाकिस्तान को ये ड्रामा महंगा पड़ सकता है. कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने जाल में खुद फंस जाए. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी दोबारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट में खेलने के लिए मना सकता है. 

टी20 वर्ल्ड कप विवाद में नया ट्विस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप को मुद्दा बनाया और भारत में सुरक्षा की चिंताओं को व्यक्त करते हुए बीसीसीआई और आईसीसी से दुश्मनी मोल ली. हालांकि, अब थोड़ी सी संभावना है कि आईसीसी बांग्लादेश को वापस बुला सकती है, क्योंकि 7 फरवरी को होने वाले पहले मैच में अब दस दिन से थोड़ा अधिक समय बचा है.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की एंट्री होगी या नहीं, ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है. दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान खुद बांग्लादेश के समर्थन में ये ड्रामा कर रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए विश्व कप का बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि वे यह निर्णय लेते हैं, तो आईसीसी बांग्लादेश को रिप्लेसमेंट के रूप में पहला मौका देगी. 

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो बांग्लादेश को ग्रुप ए में उनकी जगह लेने और बीसीबी के मूल अनुरोध के अनुसार श्रीलंका में अपने सभी मैच खेलने का अवसर दिया जाएगा. इस व्यवस्था से रसद संबंधी सीमित चुनौतियां ही उत्पन्न होंगी.''

बता दें कि पाकिस्तान ने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. ऐसे में संभावना है कि वो टूर्नामेंट से बहिष्कार करने की बड़ी गलती नहीं करेगा. सोमवार को नकवी ने कहा कि वे शुक्रवार या अगले सोमवार तक फैसला कर लेंगे, जिससे ग्रुप ए में उनकी जगह किसी और टीम को लेने के लिए शायद ही कोई समय बचेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कदम पीसीबी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और आईसीसी के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा.

ये भी पढ़ें: रिस्क या मास्टरस्ट्रोक? इस साल बिना एक भी मैच खेले सीधे T20 वर्ल्ड कप खेलेगा ये खिलाड़ी, गंभीर-अगरकर का बड़ा फैसला

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup

Trending news

भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
free trade agreement
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
Gold Treasure
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से नाराजगी क्यों बढ़ रही? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
Rahul Gandhi News
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से नाराजगी क्यों बढ़ रही? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
Islamic NATO
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
EU-India Trade Deal
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 नियमों ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
UGC rules controversy
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 नियमों ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता