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Hindi Newsक्रिकेटW W W W W W W W W: 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट, अकेले ही कर डाले 9 शिकार...इस गेंदबाज टी20 में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

W W W W W W W W W: 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट, अकेले ही कर डाले 9 शिकार...इस गेंदबाज टी20 में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Laura Cardoso 9 Wickets T20I Record: क्रिकेट में रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं. ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई है. इस बार इसे 21 साल की एक महिला गेंदबाज ने कर दिखाया. उसने अकेले ही 9 विकेट निकाल दिए. ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:50 PM IST
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लॉरा कार्डोसो मैच के दौरा बॉलिंग करती हुईं
लॉरा कार्डोसो मैच के दौरा बॉलिंग करती हुईं

Laura Cardoso 9 Wickets T20I Record: 9 अप्रैल 2026 का दिन क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. इस दिन 21 साल की एक महिला गेंदबाज ने वो कमाल कर दिखाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था. इस गेंदबाज ने अकेले ही 9 विकेट निकाल दिए. खास बात ये रही कि उसने 5 विकेट लगातार 5 गेंदों पर चटकाए. ये वही कमाल है, जो ना आज से पहले किसी ने सोचा था और ना हुआ था.

इस कमाल को करने वाली बॉलर का नाम लॉरा कार्डोसो है, जो ब्राजील की महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं. उन्होंने BCA कालाहारी महिला T20 टूर्नामेंट में अपनी घातक गेंदबाजी से लेसोथो की टीम को अकेले दम पर तहस-नहस कर दिया.

दाएं हाथ की मीडियम पेसर लॉरा कार्डोसो ने न केवल एक पारी में 9 विकेट चटकाए, बल्कि लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया. T20 इंटरनेशनल (पुरुष और महिला दोनों) में यह अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया है. इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का टूटना लगभग असंभव लगता है.

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BCA कालाहारी महिला T20 टूर्नामेंट में रचा गया इतिहास

इन दिनों अफ्रीकी देश बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन में BCA कालाहारी महिला T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में सभी एसोसिएट टीमें हिस्सा ले रही हैं.

टूर्नामेंट के 14वें मैच में ब्राजील और लेसोथो की टीमों का आमना-सामना हुआ. इस मुकाबले में ब्राजील ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए. जवाब में लेसोथो की टीम बुरी तरह ढह गई और सिर्फ 13 रन पर सिमट गई. पूरी पारी 6.2 ओवर ही खेल पाई और 189 रनों से मैच हार गई.

3 ओवर में कुल 9 विकेट चटकाए

लॉरा कार्डोसो ने अपने 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 4 रन देकर 9 विकेट झटके. उनका गेंदबाजी फिगर 3-2-4-9 रहा, जो T20I इतिहास का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. उन्होंने 3 ओवर में 2 मेडन ओवर भी डाले.

5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट

लॉरा ने अपने पहले ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. इसके बाद दूसरे ओवर की पहली दो गेंदों पर भी विकेट लेकर लगातार 5 विकेट पूरे किए.

दूसरे ओवर की तीसरी गेंद डॉट रही, चौथी पर फिर विकेट मिला. पांचवीं गेंद डॉट रही और छठी पर एक और विकेट मिला. इस तरह दूसरे ओवर में उन्होंने कुल 4 विकेट लिए.

तीसरे ओवर की तीसरी, पांचवीं और छठी गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने कुल 9 शिकार पूरे किए.

सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए ध्वस्त

इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ लॉरा कार्डोसो पुरुष और महिला दोनों T20I क्रिकेट में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

इससे पहले पुरुष T20I में भूटान के सोनम येशे ने 8 विकेट लिए थे, जबकि महिला T20I में इंडोनेशिया की रोहमालिया रोहमालिया ने 7 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था. अब लॉरा कार्डोसो 9 विकेट लेकर इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गई हैं.

लॉरा कार्डोसो का क्रिकेट करियर

21 साल की दाएं हाथ की यह तेज गेंदबाज ब्राजील क्रिकेट की "पोस्टर गर्ल" बनती जा रही हैं. उन्होंने 2021 में महज 16 साल की उम्र में अमेरिका के खिलाफ डेब्यू किया था. अब तक वो ब्राजील के लिए 42 T20 मैचों में 55 विकेट ले चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने 9 मेडन ओवर भी डाले हैं. 4 रन देकर 9 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उनकी इकॉनमी 4.1 है, जो काफी शानदार मानी जाती है.

लॉरा कार्डोसो पहले भी ले चुकी हैं हैट्रिक

ये वही लॉरा हैं, जिन्होंने 2021 में 16 साल की उम्र में ब्राजील के लिए T20I में हैट्रिक लेने वाली पहली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया था. अब एक पारी में 9 विकेट लेकर उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम दर्ज करा लिया है. 

ये भी पढ़ें:  0 0 0 0 0 0: टी20 इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार! इस महान बॉलर ने Super Over में नहीं बनने दिया 1 भी रन, क्रीज पर नाचता रहा खूंखार बल्लेबाज

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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