टीम इंडिया बचके! फाइनल में घाव न दे दें न्यूजीलैंड के ये 4 खतरनाक खिलाड़ी, बिना इंतजार के कर दो हमला

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच में न्यूजीलैंड टीम के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

Last Updated: Mar 07, 2026, 04:53 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार 8 मार्च को शाम 7:00 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच में न्यूजीलैंड टीम के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

1. टिम सीफर्ट

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जबरदस्त रहा है. 7 मुकाबलों में टिम सीफर्ट अब तक 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 274 रन बना चुके हैं. टिम सीफर्ट फाइनल मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को पावरप्ले के अंदर तूफानी शुरुआत दे सकते हैं. टिम सीफर्ट अगर क्रीज पर सेट हो गए, तो मैच को एकतरफा करने का दमखम भी रखते हैं.

2. फिन एलन

टिम सीफर्ट के जोड़ीदार फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में सिर्फ 33 गेंदों में शतक लगाया था. टूर्नामेंट में खेले 7 मैचों में वह 203 के स्ट्राइक रेट से 289 रन बना चुके हैं. फिन एलन अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बूते किस कदर विपक्षी टीम का नुकसान कर सकते हैं, इसका उदाहरण वह सेमीफाइनल में दे चुके हैं. फाइनल में भारतीय टीम को फिन एलन को हर हाल में सस्ते में पवेलियन भेजना होगा.

3. रचिन रविंद्र

रचिन रविंद्र टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर रहे हैं. गेंद के साथ-साथ रचिन रविंद्र बल्ले से भी अहम योगदान दे सकते हैं. आईपीएल में खेलने की वजह से वह भारत की परिस्थितियों को काफी अच्छे से समझते हैं.

4. मैट हेनरी

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी हमेशा से ही भारतीय बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें पैदा करते रहे हैं. खासतौर पर मैट हेनरी नई गेंद के साथ काफी घातक साबित होते हैं. फाइनल मुकाबले में अगर मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड को शुरुआती ओवरों में विकेट दिला दिए, तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा.

T20 World Cup 2026

