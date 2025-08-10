इस दिग्गज के अचानक संन्यास से हिल गया क्रिकेट जगत, लंबा करियर खत्म, ऐलान कर अपने फैंस को दुख में धकेला
एक दिग्गज क्रिकेटर के अचानक संन्यास लेने से क्रिकेट जगत हिल गया है. इस किकेटर ने अपना 14 साल लंबा करियर खत्म कर लिया है. इस दिग्गज ने संन्यास लेकर अपने फैंस को दुख में धकेल दिया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 10, 2025, 03:11 PM IST
एक दिग्गज क्रिकेटर के अचानक संन्यास लेने से क्रिकेट जगत हिल गया है. इस किकेटर ने अपना 14 साल लंबा करियर खत्म कर लिया है. इस दिग्गज ने संन्यास लेकर अपने फैंस को दुख में धकेल दिया है. न्यूजीलैंड की महिला ऑलराउंडर थैमसिन न्यूटन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी मैच उन्होंने 2021 में खेला था.

30 साल की थैमसिन न्यूटन ने साल 2015 में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली. एक दशक के करियर के दौरान कई बार वह टीम से अंदर-बाहर हुईं. थैमसिन न्यूटन 2016 टी20 वर्ल्ड कप और 2017 वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थीं. वह मध्यम गति की तेज गेंदबाज और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थीं.

10 वनडे और 15 टी20 मैच खेले

न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने 10 वनडे और 15 टी20 मैच खेले. वनडे में 11 विकेट और 57 रन उनके नाम दर्ज हैं. 31 रन देकर पांच विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वहीं, टी20 में उन्होंने 9 विकेट लिए थे. करियर के शुरुआती दौर में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया था. अपने दूसरे ही टी20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया और 9 रन देकर 3 विकेट लिए और नवंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पहली बार पांच विकेट लिए.

14 साल लंबा करियर खत्म

इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा वह घरेलू क्रिकेट में सफल रहीं. उन्होंने 2011-12 में वेलिंगटन के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की. 2014 से 2018 तक कैंटरबरी में रहीं. 2023-24 सीजन से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में जाने से पहले, वह पांच साल के लिए वेलिंगटन लौटीं. उन्होंने न्यूजीलैंड की घरेलू वनडे प्रतियोगिता हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड का फाइनल चार बार, अलग-अलग टीमों के लिए खेला. कैंटरबरी और वेलिंगटन के साथ खेलते हुए एक-एक बार उन्होंने खिताब जीता. बीबीएल में वह पर्थ-स्कॉर्चर्स के लिए खेल चुकी हैं. न्यूटन न्यूजीलैंड की घरेलू महिला रग्बी यूनियन प्रतियोगिता, फराह पामर कप में वेलिंगटन प्राइड और हॉक्स बे टुई के लिए रग्बी भी खेल चुकी हैं.

