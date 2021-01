New Zealand के James Neesham हुए चोटिल. ऑपरेशन कराने की आई नौबत

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम (James Neesham) को बाए हाथ की अनामिका उंगली (Ring Finger) के जोड़ अलग हो जाने के कारण उसका आपरेशन करवाना पड़ा.

क्रिकेट वेलिंगटन (Cricket Wellington) के मुताबिक बीते शनिवार को जेम्स नीशम (James Neesham) का आपरेशन किया गया और एक हफ्ते के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर फिर से उसकी जांच करेंगे.

क्रिकेट वेलिंगटन (Cricket Wellington) ने ट्वीट किया, ‘जेम्स नीशाम की बायें हाथ की उंगली अनामिका (Ring Finger) के जोड़ अलग हो गये थे। उनका शनिवार की रात को आपरेशन किया गया.

He underwent surgery on Saturday night and has been put in a splint. It will be reviewed by a hand specialist in a week, with the aim to be available for the back end of the @SuperSmashNZ pic.twitter.com/kjvPaCfNpp

नीशम आईपीएल 2020 (IPL 2020) में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उनके मौजूदा वक्त में चल रहे सुपर स्मैश (Super Smash) टूर्नामेंट के आखिरी चरण में वापसी करने की उम्मीद है.

Just to clarify to everyone asking, I underwent a minor procedure last night to make sure my finger is still in good shape. Thankfully it was.

The aim is to be back in time for the @SuperSmashNZ finals in early February pic.twitter.com/bAk1rzD4Id

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) January 17, 2021