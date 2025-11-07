NZ vs WI: वनडे सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, सेलेक्टर्स ने इस खूंखार गेंदबाज की करवाई एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी टीम में वापसी कर रहे हैं. वह पिछले हफ्ते पिंडली में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम दो वनडे मैच नहीं खेल सके थे. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीतने वाले ब्लेयर टिकनर ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है.

वनडे सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान

न्यूजीलैंड की वनडे टीम में माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, टॉम लैथम, रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल को भी मौका दिया गया है. न्यूजीलैंड के चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है. लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), मोहम्मद अब्बास (पसलियां), फिन एलन (पैर), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोटिल होने की वजह से टीम में मौजूद नहीं हैं.

विलियमसन को वनडे टीम में नहीं चुना गया

केन विलियमसन को इस टीम में नहीं चुना गया है. वह 2 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटे हैं. मैट हेनरी की वापसी पर खुशी जताते हुए न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'मैट इस टीम के एक अहम सदस्य हैं. वह हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण में सबसे अनुभवी हैं. वनडे और टेस्ट मैचों के लिए उनका टीम में वापस आना बहुत फायदेमंद होगा. आराम के बाद वह तरोताजा और फिट होंगे. हम जानते हैं कि वह सफेद और लाल गेंद से बड़े प्रदर्शन के लिए बेताब होंगे.'

16 नवंबर को पहला वनडे मैच

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच क्राइस्टचर्च में 16 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला जाना है. इसके बाद 19 नवंबर को सीरीज का दूसरा मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा. तीसरा मैच 22 नवंबर को हैमिल्टन में आयोजित होगा.

न्यूजीलैंड की वनडे टीम:

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.