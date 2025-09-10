वर्ल्ड कप के लिए इस टीम का ऐलान, पहली बार इन प्लेयर्स का सेलेक्शन, RCB दिग्गज को कमान
Advertisement
trendingNow12916109
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप के लिए इस टीम का ऐलान, पहली बार इन प्लेयर्स का सेलेक्शन, RCB दिग्गज को कमान

Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी 15-सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा कर दी है. टीम में बाएं हाथ की स्पिनर फ्रैनन जोनास का नाम शामिल नहीं है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप के लिए इस टीम का ऐलान, पहली बार इन प्लेयर्स का सेलेक्शन, RCB दिग्गज को कमान

Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी 15-सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा कर दी है. टीम में बाएं हाथ की स्पिनर फ्रैनन जोनास का नाम शामिल नहीं है. 21 वर्षीय जोनास ने 26 वनडे मैच खेले हैं और उनसे टीम के स्पिन ग्रुप का हिस्सा बनने की उम्मीद थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया. न्यूजीलैंड की कमान दिग्गज प्लेयर सोफी डिवाइन के हाथों में ही है. वह महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुकी हैं.

पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगी डेवोनशायर

जोनास की जगह फ्लोरा डेवोनशायर को टीम में शामिल किया गया है. उन्हें पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है. 22 वर्षीय इस ऑलराउंडर ने हैलिबर्टन जॉनस्टोन शील्ड में 250 से ज्यादा रन और 18 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. उनकी दोहरी प्रतिभा टीम के मध्य क्रम को मजबूत करती है और अतिरिक्त गेंदबाजी गहराई भी प्रदान करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चयनकर्ताओं का मुश्किल फैसला

मुख्य कोच बेन सॉयर ने स्वीकार किया कि जोनास को टीम से बाहर रखना एक मुश्किल फैसला था. उन्होंने कहा, ''जब आपके पास एक ही जगह के लिए कई खिलाड़ी हों, तो यह कभी आसान नहीं होता और इससे कुछ मुश्किल चयन करने पड़ते हैं. फ्लोरा के पक्ष में फ्रैन को बाहर रखना एक कठिन फैसला था. हम जानते हैं कि फ्रैन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 21 साल की उम्र में हमें विश्वास है कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है.''

 

 

ये भी पढ़ें: ​India vs Pakistan: मैच से पहले 'हैंडशेक' कांड...क्या सूर्यकुमार ने सलमान से नहीं मिलाया हाथ? Video में सामने आई सच्चाई

आखिरी बार वर्ल्ड कप में खेलेंगी डिवाइन

टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. कप्तान सोफी डिवाइन अपना आख़िरी वनडे विश्व कप खेलने वाली हैं. उनके साथ सूजी बेट्स भी लगभग अंतिम बार टूर्नामेंट में खेलेंगी. वह पांचवीं बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. इनके अलावा लिया ताहुहू चौथे, जबकि मैडी ग्रीन और अमेलिया केर अपने तीसरे विश्व कप में नजर आएंगी. न्यूजीलैंड की टीम 1 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

ये भी पढ़ें: SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

महिला वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम

सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंगलिस, बेला जेम्स, जेस केर, अमेलिया केर, रोजमेरी मैयर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहु.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Womens World Cup 2025womens World cup

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;