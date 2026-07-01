6 फीट 2 इंच लंबे बॉलर की एंट्री, ODI में करेगा डेब्यू, 5 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान

New Zealand ODI Squad for West Indies Tour: एक तरफ जहां भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, तो वहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है. कीवी टीम को यहां 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए उसने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. मिचेल सैंटनर इस दौरे पर टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे. 11 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले इस रोमांचक दौरे के लिए कीवी टीम में एक नए गेंदबाज की एंट्री हुई है, जो अपनी हाइट और तेज रफ्तार से इस वक्त चर्चा में है और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.
हम बात कर रहे हैं 6 फीट 2 इंच लंबे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर की, जो इस सीरीज में अपना वनडे डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर का जन्म 10 नवंबर 1999 को ऑकलैंड में हुआ था. वह न्यूजीलैंड के लिए पहले ही एक टेस्ट और एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और अब उनके पास वनडे फॉर्मेट में भी अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है. फिशर सिर्फ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर ही नहीं हैं, बल्कि उनके पास ओटागो यूनिवर्सिटी से LL.B. (कानून) की डिग्री भी है.
मैथ्यू फिशर का नेशनल टीम तक पहुंचने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उन्हें कीवी टीम में सिर्फ एक नेट गेंदबाज (Net Bowler) के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन नेट्स पर उनकी 6 फीट 2 इंच की लंबाई और तेज रफ्तार ने हेड कोच रॉब वॉल्टर को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सीधे बुलावायो टेस्ट में डेब्यू का मौका मिल गया, जहां उन्होंने 2 विकेट चटकाए. कई बार बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोटों से जूझने के बाद भी उन्होंने अपनी रफ्तार से कभी समझौता नहीं किया.
11 जुलाई: पहला वनडे (गयाना)
13 जुलाई: दूसरा वनडे (गयाना)
16 जुलाई: तीसरा वनडे (गयाना)
19 जुलाई: चौथा वनडे (बारबाडोस)
21 जुलाई: पांचवां वनडे (बारबाडोस)
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे, निक कैली, टॉम लैथम, जेडन लीनॉक्स, डैरेल मिचेल, हेनरी निकल्स, बेन सीयर्स, नैथन स्मिथ और विल यंग.