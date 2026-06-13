New Zealand Cricket Team: महान बल्लेबाज केन विलियमसन के संन्यास के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया. विलियमसन डेब्यू के बाद से लगातार सिर्फ न्यूजीलैंड के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाजों में से एक रहे. वैसे तो ब्लैककैप्स चाहकर भी उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 33 साल के विल यंग को विलियमसन की जगह टीम में शामिल किया है.
दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज विल यंग लंबे समय से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. उन्होंने 2020 में टेस्ट में डेब्यू किया था और अभी तक सिर्फ 23 मुकाबले खेल सके हैं. उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर, 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 14 और 23 स्कोर किया था.
विल यंग ने अभी तक कुल 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 31.97 की औसत से 1215 रन बनाए हैं. हाल ही में, वो बांग्लादेश में वनडे सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने तीन पारियों में 30, 2 और 19 रन बनाए थे. यंग रविवार, 14 जून को इंग्लैंड पहुंचेंगे और सोमवार से टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे. ओवल में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 17 जून से शुरू होगा.
केन विलियमसन की जगह टीम में शामिल किए गए विल यंग के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अब तक 23 टेस्ट, 58 ODI और 20 T20 खेला है. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 4 शतक ठोके हैं. ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो 33 साल के कीवी बल्लेबाज के नाम 36 सेंचुरी है. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 और लिस्ट ए में 14 शतक जड़े हैं.
बता दें कि चयनकर्ताओं ने भले ही केन विलियमसन की जगह विल यंग को टीम में शामिल किया है,लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे टेस्ट में वो प्लेइंग इलेवन में होंगे. विलियमसन की जगह लेने के लिए न्यूजीलैंड के पास एक और विकल्प हेनरी निकोल्स हैं. वे 2025-26 प्लंकेट शील्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने सात मैचों में 96.66 के शानदार औसत से 870 रन बनाए. वहीं दूसरी ओर, यंग ने टूर्नामेंट के 5 मैचों में 14.87 के औसत से सिर्फ 119 रन बनाए.