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न्यूजीलैंड ने ढूंढ लिया केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट, 33 साल के इस बल्लेबाज पर लगाया दांव, जड़ चुका है 36 शतक

NZ vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 33 साल के विल यंग को विलियमसन की जगह टीम में शामिल किया है. ओवल में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 17 जून से शुरू होगा. पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने कीवी टीम को पटखनी दी थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:04 PM IST
न्यूजीलैंड ने ढूंढ लिया केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट, 33 साल के इस बल्लेबाज पर लगाया दांव, जड़ चुका है 36 शतक
Image Credit: Will Young replaces kane williamson

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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