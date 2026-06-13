बता दें कि चयनकर्ताओं ने भले ही केन विलियमसन की जगह विल यंग को टीम में शामिल किया है,लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे टेस्ट में वो प्लेइंग इलेवन में होंगे. विलियमसन की जगह लेने के लिए न्यूजीलैंड के पास एक और विकल्प हेनरी निकोल्स हैं. वे 2025-26 प्लंकेट शील्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने सात मैचों में 96.66 के शानदार औसत से 870 रन बनाए. वहीं दूसरी ओर, यंग ने टूर्नामेंट के 5 मैचों में 14.87 के औसत से सिर्फ 119 रन बनाए.