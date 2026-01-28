IND vs NZ: हार के बीच शिवम दुबे ने मचाया हाहाकार... क्लीन स्वीप से बचा न्यूजीलैंड, टिम शेफर्ट ने बजाया टीम इंडिया का बैंड

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने लाज बचा ली है. कीवी टीम ने चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया को मात देकर क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया. भारत को 50 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप रहे जबकि शिवम दुबे ने मैच में जान डाली. लेकिन एक रन आउट ने बाजी पलट दी.
Trending Photos
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने लाज बचा ली है. कीवी टीम ने चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया को मात देकर क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया. भारत को 50 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप रहे जबकि शिवम दुबे ने मैच में जान डाली. लेकिन एक रन आउट ने बाजी पलट दी. अब टी20 सीरीज 4-1 पर है, सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा.
टीम इंडिया ने जीता था टॉस
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने दमदार शुरुआत की. डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ट के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. शेफर्ट ने 3 छक्के जबकि 7 चौके जमाते हुए 36 गेंद में 62 रन की पारी को अंजाम दिया. वहीं डेवोन कॉनवे ने 23 गेंद में 44 रन की पारी खेली लेकिन फिफ्टी से चूक गए.
न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर टांगे 215 रन
न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर 215 रन टांग दिए क्योंकि अंत में डेरिल मिचेल का जलवा देखने को मिला. उन्होंने 18 गेंद में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 39 रन की पारी खेली. भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में कुछ खास नहीं दिखा. अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके जबकि 1-1 विकेट बुमराह और बिश्नोई के खाते आया.
ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?
बल्लेबाजी में फ्लॉप भारत
216 रन के पहाड़ुनुमा लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की खराब शुरुआत देखने को मिली. 9 के स्कोर पर ही टीम ने दो बल्लेबाजों को खो दिया था. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक हुए जबकि कप्तान सूर्या 8 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए. संजू सैमसन ने भी 24 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया. रिंकू सिंह ने 39 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली जबकि दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने 15 गेंद में फिफ्टी ठोक न्यूजीलैंड की सांसे अटका दी थीं. लेकिन दुबे के आउट होते ही बाजी पलट गई. पूरी भारतीय टीम 165 के स्कोर पर ही सिमट गई.