Advertisement
trendingNow13089724
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: हार के बीच शिवम दुबे ने मचाया हाहाकार... क्लीन स्वीप से बचा न्यूजीलैंड, टिम शेफर्ट ने बजाया टीम इंडिया का बैंड

IND vs NZ: हार के बीच शिवम दुबे ने मचाया हाहाकार... क्लीन स्वीप से बचा न्यूजीलैंड, टिम शेफर्ट ने बजाया टीम इंडिया का बैंड

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने लाज बचा ली है. कीवी टीम ने चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया को मात देकर क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया. भारत को 50 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप रहे जबकि शिवम दुबे ने मैच में जान डाली. लेकिन एक रन आउट ने बाजी पलट दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shivam Dube
Shivam Dube

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने लाज बचा ली है. कीवी टीम ने चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया को मात देकर क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया. भारत को 50 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप रहे जबकि शिवम दुबे ने मैच में जान डाली. लेकिन एक रन आउट ने बाजी पलट दी. अब टी20 सीरीज 4-1 पर है, सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा.

टीम इंडिया ने जीता था टॉस

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने दमदार शुरुआत की. डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ट के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. शेफर्ट ने 3 छक्के जबकि 7 चौके जमाते हुए 36 गेंद में 62 रन की पारी को अंजाम दिया. वहीं डेवोन कॉनवे ने 23 गेंद में 44 रन की पारी खेली लेकिन फिफ्टी से चूक गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर टांगे 215 रन

न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर 215 रन टांग दिए क्योंकि अंत में डेरिल मिचेल का जलवा देखने को मिला. उन्होंने 18 गेंद में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 39 रन की पारी खेली. भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में कुछ खास नहीं दिखा. अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके जबकि 1-1 विकेट बुमराह और बिश्नोई के खाते आया. 

ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?

बल्लेबाजी में फ्लॉप भारत

216 रन के पहाड़ुनुमा लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की खराब शुरुआत देखने को मिली. 9 के स्कोर पर ही टीम ने दो बल्लेबाजों को खो दिया था. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक हुए जबकि कप्तान सूर्या 8 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए. संजू सैमसन ने भी 24 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया. रिंकू सिंह ने 39 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली जबकि दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने 15 गेंद में फिफ्टी ठोक न्यूजीलैंड की सांसे अटका दी थीं. लेकिन दुबे के आउट होते ही बाजी पलट गई. पूरी भारतीय टीम 165 के स्कोर पर ही सिमट गई. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज