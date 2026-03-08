9 ओवर में 7 विकेट...इस खिलाड़ी ने तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड, IND vs NZ Final से पहले उड़ाया गर्दा

Amelia Kerr Broke 44 Years old Record: क्रिकेट फैंस के लिए 8 मार्च 2026 यानी आज का दिन बेहद खास है. आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद में टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल होना है, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इस खिताबी जंग से ठीक पहले कीवी खेमे से एक ऐसी खबर आई है, जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. खबर ये है कि न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान अमीलिया केर ने इतिहास रच दिया है. 8 मार्च 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने अकेले के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

इस ऑलराउंडर ने वो कमाल कर दिखाया, जो पिछले 44 सालों में कोई कीवी गेंदबाज नहीं कर सका था. डुनेडिन के मैदान पर अमीलिया ने अपनी जादुई फिरकी से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को तहस-नहस करते हुए महज 34 रन देकर 7 विकेट चटकाए. 7 विकेट लेकर उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब वो न्यूजीलैंड की ओर से वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (7/34) करने वाली गेंदबाज बन गई हैं. खास बात ये है कि वह दुनिया की मात्र 7वीं महिला गेंदबाज बनी हैं, जिन्होंने एक वनडे मैच में 7 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

अमीलिया केर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 विकेट लेते ही जैकी लॉर्ड का 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने साल 1982 में विमेंस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ महज 10 रन देकर 6 विकेट लिए थे. गेंद से 7 विकेट लेने के बाद अमीलिया ने बल्लेबाजी में भी मोर्चा संभाला और बतौर ओपनर 45 रनों की पारी खेलकर टीम को मात्र 17 ओवरों में 8 विकेट से शानदार जीत दिला दी.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 102 रनों पर सिमट गई थी. ओपनर केलिस एनध्लोवु ने 12 और विकेटकीपर मोडेस्टर मुपाचिक्वा ने 32 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए मौली पेनफोल्ड ने 3 विकेट लिए, बाकी सभी 7 विकेट केर के खाते में गए. 103 रन का टारगेट न्यूजीलैंड विमेंस ने 16.2 ओवर में ही चेज कर लिया. इससे पहले व्हाइट फर्न्स ने टी-20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली, अमीलिया केर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई थीं.

वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर

केर वनडे की एक पारी में 7 विकेट लेने वाली दुनिया की 7वीं खिलाड़ी हैं. उनसे पहले ये कमाल पाकिस्तान की साजिदा शाह, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, अलाना किंग, शेली निट्शके, वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद और इंग्लैंड की जो चैम्बरलेन कर चुकी हैं.

साजिदा शाह (पाकिस्तान) – 7/4, खिलाफ- जापान, (2003)

जो चैम्बरलेन (इंग्लैंड) – 7/8, खिलाफ- डेनमार्क, (1991)

अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज)- 7/14, खिलाफ- पाकिस्तान, (2011)

अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया)- 7/18, खिलाफ- साउथ अफ्रीका, (2025)

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)- 7/22, खिलाफ- इंग्लैंड, (2019)

शेली निट्शके (ऑस्ट्रेलिया)- 7/24, खिलाफ- आयरलैंड, (2005)

अमेलिया केर (न्यूजीलैंड)- 7/34, खिलाफ- जिम्बाब्वे, (2026)

