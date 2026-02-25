16 ओवर तक कछुए की चाल... फिर सिर्फ मार, न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों ने मचाई तबाही, टूटा 16 साल पुराना रिकॉर्ड

New Zealand vs Sri Lanka: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से हो रहा है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे सुपर-8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते 168 रनों का स्कोर खड़ा किया. एक समय पर कीवी टीम संकट में थी और महज 84 रनों पर 6 विकेट खो दिए थे. मैच पर पूरी तरह से श्रीलंका का दबदबा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया. आखिरी 4 ओवरों में रनों की सुनामी आई और न्यूजीलैंड ने 70 रन बना दिए. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टीम को संभाला और कोल मैककॉन्ची के साथ मिलकर 84 रनों की रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप की.

न्यूजीलैंड को मुसीबत से निकालते हुए मिचेल सैंटनर ने 26 गेंदों पर 47 रनों की कप्तानी पारी. 34 साल के ऑलराउंडर कोल मैककॉन्ची ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने 23 गेंदों पर 31 रनों की कीमती पारी खेली. इसके साथ ही दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप में 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया.

सैंटनर-मैककॉन्ची ने रचा इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

कोल मैककॉन्ची और मिचेल सैंटनर के बीच 84 रनों की साझेदारी टी20 विश्व कप में 7वें विकेट या उससे नीचे के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मामले में दोनों ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. 2010 में ब्रिजटाउन में बांग्लादेश के खिलाफ माइकल हसी और स्टीव स्मिथ के बीच 74 रनों की साझेदारी हुई थी.

आखिरी 4 ओवर में बने 70 रन

श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी 16 ओवर तक तो कछुए की रफ्तार से चली, लेकिन अचानक कोलंबो में रनों की सुनामी देखने को मिली. सैंटनर और मैककॉन्ची ने श्रीलंकन गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और आखिरी 24 गेंदों पर 70 रन बना दिए. न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए. बता दें कि इस मैच के नतीजे से पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी होना है. अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो श्रीलंका के साथ-साथ पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा. इस ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी फैंस की शर्मनाक हरकत, इंग्लैंड से हार के बाद सलमान आगा की पत्नी के साथ किया किया? छलका दर्द