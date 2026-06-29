इंग्लैंड को घर पर रौंदकर न्यूजीलैंड ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

England vs New Zealand: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने एक बार फिर बता दिया है कि खेल बड़े नामों से नहीं बल्कि अच्छे खेल से जीती जाती है. टॉम लैथम की अगुवाई वाली टीम ने इंग्लैंड को उसके घर पर 2-1 से रौंदकर इतिहास रच दिया. न्यूजीलैंड ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसके लिए कीवी टीम पिछले 96 सालों से तरस रही थी. 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी कर इतिहास रच दिया.
कीवी टीम ने 1930 में पहली बार टेस्ट खेला था. उसके बाद से 96 सालों तक ये टीम तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीतने में असफल रही थी. टॉम लैथम की अगुवाई वाली इस टीम ने इस सूखे का अंत कर दिया है.
इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब हुई थी. लॉर्ड्स में खेले गए पहले मुकाबले में कीवी को 115 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच के बाद स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया. हालांकि, इसके बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दोनों मैचों में इंग्लैंड को धूल चटाई. न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब वो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बावजूद सीरीज फतह करने में कामयाब हुई है.
ट्रेंट ब्रिज मे खेले गए तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 438 रनों का स्कोर खड़ा किया था. कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने 317 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. लैथम ने 151 और कॉनवे ने 157 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लिश टीम 354 रनों पर ढेर हो गई. डेरेल मिचेल के शतक और रचिन रवींद्र के 94 रन के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 288 रन बनाए. इसके जवाब में बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम 212 रनों पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने 160 रन से मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया.
बता दें कि 2015 से इंग्लैंड की टीम अपने घर पर सिर्फ 2 टेस्ट हारी है. दोनों बार (2021 और 2026) न्यूजीलैंड ने अंग्रेजों को धूल चटाई है. इंग्लैंड की धरती पर ये न्यूजीलैंड की चौथी टेस्ट सीरीज में जीत है.
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज जीत
1986 में 1-0 (3)
1999 में 2-1 (4)
2021 में 1-0 (2)
2026 में 2-1 (3)