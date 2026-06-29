इंग्लैंड को घर पर रौंदकर न्यूजीलैंड ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

ट्रेंट ब्रिज मे खेले गए तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 438 रनों का स्कोर खड़ा किया था. कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने 317 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. लैथम ने 151 और कॉनवे ने 157 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लिश टीम 354 रनों पर ढेर हो गई. डेरेल मिचेल के शतक और रचिन रवींद्र के 94 रन के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 288 रन बनाए. इसके जवाब में बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम 212 रनों पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने 160 रन से मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया.