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इंग्लैंड को घर पर रौंदकर न्यूजीलैंड ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

टॉम लैथम की अगुवाई वाली टीम ने इंग्लैंड को उसके घर पर 2-1 से रौंदकर इतिहास रच दिया. न्यूजीलैंड ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसके लिए कीवी टीम पिछले 96 सालों से तरस रही थी. 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी कर इतिहास रच दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:18 PM IST
इंग्लैंड को घर पर रौंदकर न्यूजीलैंड ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा
Image Credit: (@BLACKCAPS/X) इंग्लैंड को घर पर रौंदकर न्यूजीलैंड ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहासSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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