नए ICC Chairman का इंतजार खत्म, New Zealand के Greg Barclay संभालेंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के गेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो भारत के शशांक मनोहर (Shashank Manohar) की जगह लेंगे जिन्होंने इसी साल ये पद छोड़ा था. बार्कले पेशे वकील हैं जो ऑकलैंड के निवासी हैं, वो साल 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं. आईसीसी चेयरमैन के पद को संभालने के लिए उन्हें पुराना पद छोड़ना होगा.

गेग बार्कले (Greg Barclay) आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के डायरेक्टर रह चुके हैं. इसके अलावा वो नॉदर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन का पद भी संभाल चुके हैं. उन्हें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनी का तजुर्बा हासिल है.

Greg Barclay has been elected as the new Independent Chair of the International Cricket Council.

Barclay joins from New Zealand Cricket where he has been a director since 2012 and also served as a director of the 2015 ICC @cricketworldcup.

— ICC (@ICC) November 24, 2020