T20 world Cup 2026 के बीच न्यूजीलैंड ने BCCI के सामने रखी ये बड़ी डिमांड....मुहर लगी तो झूम उठेंगे विराट-रोहित के चाहने वाले

Indian Cricket Team: विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में नजर आती है. इस महान जोड़ी ने पिछली बार जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए खेला था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 04, 2026, 09:34 AM IST
Indian Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्रेज को देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस साल के आखिर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 3 की जगह 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने की गुजारिश की है. भारत के न्यूजीलैंड दौरे में पहले से 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच शामिल हैं. अब न्यूजीलैंड क्रिकेट वनडे मैचों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है.

वनडे की यह बढ़ी हुई डिमांड मुख्य रूप से विराट कोहली और रोहित शर्मा के रुतबे की वजह से है. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद दोनों दिग्गज अब नेशनल टीम के लिए सिर्फ 50-ओवर फॉर्मेट में ही खेलते हैं. सीरीज को प्लान किए गए तीन के बजाय पांच वनडे तक बढ़ाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट को उम्मीद है कि वे जबरदस्त स्टार पावर का फायदा उठा सकेंगे, जिससे टिकटों की बिक्री बढ़ेगी और दुनिया भर में ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी.

2022 में न्यूजीलैंड गई थी टीम इंडिया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई अभी इस प्रपोजल का रिव्यू कर रहा है. यह दौरा नवंबर 2022 में टीम के पिछले दौरे के बाद से लगभग चार साल में भारत का पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा. दोनों क्रिकेट बोर्ड आने वाले हफ्तों में फाइनल और ऑफिशियल शेड्यूल जारी करेंगे. टीम इंडिया इस अक्टूबर में न्यूजीलैंड जाने वाली है. पिछली बार टीम 2022 में बारिश से प्रभावित व्हाइट-बॉल सीरीज खेली थी. भारत ने टी20 में 1-0 से जीत हासिल की थी, जबकि न्यूजीलैंड ने उसी अंतर से वनडे सीरीज जीती थी.

2020 के बाद भारत का न्यूजीलैंड का पहला फुल-फॉर्मेट टूर

आने वाला दौरा जनवरी 2020 के बाद भारत का देश का पहला फुल-फॉर्मेट टूर होगा. पिछला टूर दो हिस्सों की कहानी थी. भारत ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की लीडरशिप में टी20 सीरीज में 5-0 से जबरदस्त क्लीन स्वीप किया, लेकिन लंबे फॉर्मेट में संघर्ष किया. आखिर में केन विलियम्सन की टीम ने उन्हें हरा दिया. टीम इंडिया टेस्ट सीरीज 0-2 और वनडे सीरीज 0-3 से हार गई थी.

RO-KO पर सबकी नजरें होंगी

कोहली (Virat Kohli) और रोहित (Rohit Sharma) की जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में नजर आती है. इस महान जोड़ी ने पिछली बार जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए खेला था. न्यूज़ीलैंड जाने से पहले दोनों को अफगानिस्तान, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उतरना है. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी में जुट जाएगी.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Indian cricket teamVirat KohliRohit Sharma

