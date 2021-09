PCB के जख्मों पर New Zealand Cricket यूं लगाएगी मरहम, Pakistan Tour कैंसिल करने का है मलाल

ऑकलैंड: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द (New Zealand Tour of Pakistan) होने की वजह से पीसीबी (PCB) की न सिर्फ जमकर किरकिरी हुई बल्कि उसे काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है. कीवी बोर्ड ने अब इस जख्म पर मरहम लगाना चाह रही है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) को पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ रद्द की गई सीमित ओवरों की सीरीज (Limited Overs Cricket Series) को अगले साल आयोजित करने उम्मीद है.

यह भी पढ़ें-भारत के इस प्लेयर से थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान! टी-20 वर्ल्ड कप में साबित होंगे 'डेंजर मैन'

एनजेडसी (NZC) के सीईओ (CEO) डेविड व्हाइट (David White) ने कहा कि टीम को अलगे साल जनवरी-फरवरी में टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान (Pakistan) जाना है. न्यूजीलैंड (New Zealand) इस दौरे पर वनडे सीरीज खेल सकता है.

न्यूजीलैंड (New Zealand) ने शुक्रवार को रावलपिंडी (Rawalpindi) में पहला वनडे मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले सुरक्षा से जुड़ी चिंता का हवाला देते हुए पाकिस्तान दौरे को कैंसिल कर दिया था. टीम को इस दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने थे.

The BLACKCAPS are abandoning their tour of Pakistan following a New Zealand government security alert.

Arrangements are now being made for the team’s departure.

More information | https://t.co/Lkgg6mAsfu

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 17, 2021