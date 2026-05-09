6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... T20 में दोहरा शतक ठोकेगा ये 'Deadly' बल्लेबाज, तलवार की तरह चलाता है बल्ला

दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का अनोखा और दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है. IPL 2026 में ये बल्लेबाज इसका ट्रेलर भी दिखा रहा है. यह बल्लेबाज इतना खतरनाक है कि गेंदबाज भी इनके सामने बॉल डालने से घबराते हैं. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन हैं. फिन एलन IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए अपने बल्ले से चौके और छक्कों का तूफान मचा रहे हैं.

T20 में दोहरा शतक ठोकेगा ये 'Deadly' बल्लेबाज

फिन एलन ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए IPL 2026 के मैच में खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 47 गेंद पर नाबाद 100 रन ठोक दिए. फिन एलन ने 212.77 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 10 छक्के उड़ाए. फिन एलन ने इस पारी से अपने खतरनाक तेवर जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में वह टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ सकते हैं. फिन एलन की इस पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल (IPL) मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 34 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया.

तलवार की तरह चलाता है बल्ला

यह पहला मौका नहीं है, जब फिन एलन ने टी20 क्रिकेट में शतक और छक्कों से तबाही मचाई है. इससे पहले इस बल्लेबाज ने पिछले साल ही 12 जून 2025 को मेजर लीग क्रिकेट 2025 (MLC) में एक मैच के दौरान 19 छक्के लगाकर एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. न्यूजीलैंड के इस स्टार ओपनर ने इस मैच में 51 गेंदों में 151 रन की तूफानी पारी खेली थी. मेजर लीग क्रिकेट 2025 (MLC) में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हुए फिन एलन ने इतिहास रच दिया था.

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बन गया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिन एलन ने अपनी पारी के दौरान 19 छक्के और 5 चौके जड़े. वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ इस तूफानी पारी के साथ ही फिन एलन ने एमएलसी इतिहास का सबसे तेज शतक भी अपने नाम कर लिया था. फिन एलन ने महज 34 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. इसी के साथ फिन एलन ने निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने 40 गेंदों में एमएलसी में अपना शतक पूरा किया था. इस पारी के साथ फिन एलन टी20 इतिहास में एक पारी के दौरान सर्वाधिक 19 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए थे. टी20 क्रिकेट में यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था.

क्रिस गेल का रिकॉर्ड बन गया बौना

फिन एलन टी20 इतिहास में एक पारी के दौरान सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. फिन एलन ने इस मामले में क्रिस गेल और साहिल चौहान को पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने एक टी20 पारी के दौरान 18-18 छक्के जड़े थे. क्रिस गेल ने साल 2017 में रंगपुर राइडर्स की ओर से खेलते हुए ढाका डायनामाइट्स के खिलाफ नाबाद 146 रन की पारी खेली थी, जबकि साल 2024 में इस्टोनिया के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ नाबाद 144 रन की पारी के दौरान 18 छक्के जड़े थे.

एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड

फिन एलन - 19 छक्के

क्रिस गेल - 18 छक्के

साहिल चौहान - 18 छक्के

क्रिस गेल - 17 छक्के

पुनीत बिष्ट- 17 छक्के