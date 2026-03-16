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Hindi Newsक्रिकेटसाउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को जोरदार झटका, ईश सोढ़ी के बाद एक और खिलाड़ी चोटिल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को जोरदार झटका, ईश सोढ़ी के बाद एक और खिलाड़ी चोटिल

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले कीवी टीम को दूसरा झटका लगा है. पहले स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी और अब एक और खिलाड़ी के इस सीरीज से बाहर होने की खबर है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:00 PM IST
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Image credit- X/cricbuzz
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताब जीतने से चूकने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. लेकिन कीवी टीम की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उससे उम्मीद की जा रही थी. पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में शानदार जीत के साथ बढ़त बना ली. अब दोनों टीमें 17 मार्च को हैमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर दूसरे मैच में आमने-सामने होंगी. इस अहम मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है.

1-0 से आगे है साउथ अफ्रीका

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले मुकाबले में कीवी टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में हार की वजह कीवी टीम की बल्लेबाजी रही. कीवी टीम की पूरी टीम महज 91 रनों पर ढेर हो गई. ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में जीत के साथ न्यूजीलैंड की नजरें वापसी करने पर होंगी. देखना दिलचस्प होगा कि  हैमिल्टन में खेले जाने वाले मैच में जीत किसकी होगी.

जैकब्स के घुटने में चोट

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, पहले टी20 मैच के दौरान फील्डिंग करते समय बेवोन जैकब्स अपने बाएं घुटने के बल गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. बाद में कराए गए स्कैन में उनके घुटने के साइड हिस्से में चोट की पुष्टि हुई. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह कब तक टीम में वापसी कर पाएंगे. उनकी जगह कवर के तौर पर कटेन क्लार्क को हैमिल्टन में टीम के साथ शामिल किया गया है.

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ईश सोढ़ी सीरीज से बाहर

इससे पहले न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा था, जब लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ट्रेनिंग के दौरान अंगूठा टूटने की वजह से पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए. बे ओवल में गेंदबाजी अभ्यास के दौरान उन्हें यह चोट लगी थी. स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बाद साफ हो गया कि उन्हें कम से कम चार हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: अब चुनाव लड़ेगा भारत का ये क्रिकेटर, पाकिस्तान के खिलाफ बरपाया था कहर, फिर टीम से हो गया बाहर

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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