कीवी टीम की बढ़ी चिंता...वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुआ धाकड़ पेसर, जानें पूरा मामला

Hindi Newsक्रिकेटकीवी टीम की बढ़ी चिंता...वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुआ धाकड़ पेसर, जानें पूरा मामला

7 फरवरी से लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट वाले सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जोरों-शोरों से लग गई हैं. उनके टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर बादल मंडरा रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि वह 1 महीने में रिकवर हो पाते हैं या नहीं. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:00 PM IST
Lockie forguseon
Ilt20 से बाहर
ILT20 में एम आई एमिरेट्स के खिलाफ मैच में करने आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की पिंडली में चोट लग गई. मौके पर ही दर्द से कराह रहे लॉकी अपने स्पेल का ओवर भी पूरा नहीं कर सके और अपने दूसरे ओवर में तीन गेंद फेंकने के बाद लंगड़ाते हुए उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.  इसके बाद से ही उन्हें ILT20 के बाकी बचे हुए मैचों से बाहर कर दिया गया.  वह डेजर्ट वाइपर्स के लिए कप्तानी की भूमिका निभा रहे थे. उनके टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कप्तानी का जिम्मा सैम करन को सौंप दिया गया.

न्यूजीलैंड की बढ़ी टेंशन
लॉकी फर्ग्यूसन आएल टी20 लीग से बाहर हो चुके हैं. आगे उन्हें बिग बैश लीग और भारतीय दौरा भी करना था. उनकी चोट ने टीम की परेशानी डबल कर दी है. साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में भी उनके खेलने पर संदेह बना हुआ है. अगर वह 1 महीने के भीतर फिट नहीं होते हैं, तो वह वर्ल्ड कप स्क्वॉड से भी बाहर हो जाएंगे.

टी20 इंटरनेशनल में बेहतरीन रिकॉर्ड

लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड टीम के बेहद ही शानदार तेज गेंदबाजों में से एक हैं. टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की गैरमौजूदगी में उनके जिम्मे पर टीम की गेंदबाजी होती है. उन्होंने अपने अभी तक के टी20 करियर में खेले 43 मैचों की 43 पारियों में 7.10 की इकोनॉमी से 64 विकेट लेने का कारनामा किया है.इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है. साथ ही 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.

ये भी पढ़ेंनाम बड़े, किस्मत छोटी…सेलेक्टर्स ने दिया धोखा, T20 वर्ल्ड कप से कटा इन 5 दिग्गजों का पत्ता

 

 

 

