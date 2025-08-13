गजब: अब दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा ये विस्फोटक बल्लेबाज, अचानक फैसले से दुनिया को चौंकाया
Advertisement
trendingNow12878421
Hindi Newsक्रिकेट

गजब: अब दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा ये विस्फोटक बल्लेबाज, अचानक फैसले से दुनिया को चौंकाया

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस ने अचानक अपने एक बड़े फैसले से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. टॉम ब्रूस अब एक दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे. टॉम ब्रूस अब स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे. टॉम ब्रूस ने इससे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे. टॉम ब्रूस ने न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.60 की औसत से 279 रन बनाए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 13, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गजब: अब दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा ये विस्फोटक बल्लेबाज, अचानक फैसले से दुनिया को चौंकाया

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस ने अचानक अपने एक बड़े फैसले से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. टॉम ब्रूस अब एक दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे. टॉम ब्रूस अब स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे. टॉम ब्रूस ने इससे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे. टॉम ब्रूस ने न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.60 की औसत से 279 रन बनाए थे. टॉम ब्रूस के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले थे. टॉम ब्रूस को न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले थे.

अब दूसरे देश के लिए खेलेगा ये विस्फोटक बल्लेबाज

टॉम ब्रूस अब कनाडा में 27 अगस्त से शुरू हो रहे ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज में अपने नए देश स्कॉटलैंड के लिए डेब्यू करेंगे. टॉम ब्रूस अपने पिता के कारण स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए योग्य हुए हैं. दरअसल, टॉम ब्रूस के पिता स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे थे. टॉम ब्रूस का स्कॉटलैंड क्रिकेट से जुड़ाव लगभग एक दशक पुराना है. साल 2016 में टॉम ब्रूस ने स्कॉटलैंड की डेवलपमेंट इलेवन टीम के लिए खेलते हुए डरहम अकादमी के खिलाफ नाबाद 132 रन बनाए थे.

अचानक फैसले से दुनिया को चौंकाया

हालांकि तब आईसीसी के नियमों के कारण उनका स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने का सपना पूरा नहीं हो पाया था. अब टॉम ब्रूस ने स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए योग्यता हासिल कर ली है. स्कॉटलैंड की टीम 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच ओंटारियो में कनाडा और नामीबिया के साथ चार मैच खेलेगा. यह मैच टोरंटो के पास किंग सिटी स्थित मेपल लीफ क्रिकेट क्लब में आयोजित होंगे.

कब सुर्खियों में आए?

टॉम ब्रूस पहली बार 2015-16 सुपर स्मैश के दौरान सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 140.25 की स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए. अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर ब्रूस ने अगले सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में जगह मिली. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके हाथ लगातार सफलता नहीं लगी.

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

Tom Bruce

Trending news

'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
;